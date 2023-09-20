Мужчина нашел на чердаке тайную комнату с коробками, нетронутыми с 60-х годов: что там было

Мужчина обнаружил секретную комнату на чердаке во время ремонта своего дома.

Об этом пишет Mirror.

Он испытал шок, когда рабочие сообщили ему о комнате, побудив его выдрать гипсокартон и исследовать ее.

Заглянув внутрь, он увидел тонну коробок, нетронутых с 1960-х годов, но их содержимое повлекло больше вопросов, чем ответов.

В Reddit он написал: "Один из рабочих спросил, знаю ли я, что там есть комната. Я не подозревал. Итак, мы разрезали гипсокартон и увидели кучу коробок с 60-х годов. И все они были полны!".

Мужчина был очень заинтригован. Впрочем, открыв их, он испытал разочарование.

"Я открыл их, ожидая чего-то классного. А они были наполнены чертовыми сосновыми шишками! Это один из самых больших обломов в моей жизни".

Но это не единственное секретное пространство, которое он обнаружил в своем доме: примерно через год после переезда он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

Он добавил: "В нем было несколько игрушек 70-х годов".

Комментируя сообщение, один из пользователей сказал: "Когда я был младше, моя семья собирала сосновые шишки и хранила их на чердаке. Мы использовали их для разжигания зимой".

Другой юзер добавил: "Разве не было огромной пожарной опасности хранить их на чердаке? Он бы вспыхнул так быстро".

Третий пользователь написал: "Почему люди не хранят бережно сохраненные копии "Супермена", первого издания или хотя бы стопку украшений. Какого черта вы храните сосновые шишки?".

Напомним, пара продала дом, забрала детей из школы и отправилась в путешествие по миру. Семья посетила 28 стран.

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