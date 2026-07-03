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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
777
Время на прочтение
1 мин

Мужчина нашел на улице картину в золотой рамке и забрал ее себе — чем все закончилось

Мужчина даже не догадывался о подлинной ценности полотна и о том, что нашел драгоценное произведение искусства.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Андрес Уртадо показывает картину испанского художника Хоакина Сорольи, которую он нашел на улице. Фото: The Guardian

Андрес Уртадо демонстрирует картину испанского художника Хоакина Сорольи, которую он нашел на улице. Фото: The Guardian / © theguardian.com

В Испании мужчина случайно нашел на улице картину, которая заинтересовала его только из-за своей золотой рамки, но впоследствии выяснилось, что это настоящее произведение искусства.

Об этом пишет издание The Guardian.

Придя домой, он стал рассматривать картину внимательнее и даже попытался найти о ней какую-нибудь информацию в Интернете. Позже стало известно, что работа может быть настоящим произведением Сорольи, стоимость которого составляет сотни тысяч евро.

После проверки через аукционный дом в Мадриде выяснилось, что это действительно уникальная картина известного испанского художника. А мужчина сразу сообщил о своей находке, поэтому картину вернули владельцам.

Кто такой Хоакин Соролья

Хоакин Соролья — испанский живописец, родившийся в Валенсии в 1863 году и ушедший из жизни в 1923-м. Он работал в направлениях постимпрессионизм, социальный реализм, импрессионизм и натурализм.

Он учился в Королевской Академии искусств Сан Карлоса, а его учителями были Франсиско Прадилья и Гонсало Сальва Симбор.

Напомним, во Франции полиция во время рейда против наркоторговцев случайно обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо. Полотно, по данным источников, может стоить десятки миллионов евро.

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Дата публикации
Количество просмотров
777
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