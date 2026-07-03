- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 777
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина нашел на улице картину в золотой рамке и забрал ее себе — чем все закончилось
Мужчина даже не догадывался о подлинной ценности полотна и о том, что нашел драгоценное произведение искусства.
В Испании мужчина случайно нашел на улице картину, которая заинтересовала его только из-за своей золотой рамки, но впоследствии выяснилось, что это настоящее произведение искусства.
Об этом пишет издание The Guardian.
Придя домой, он стал рассматривать картину внимательнее и даже попытался найти о ней какую-нибудь информацию в Интернете. Позже стало известно, что работа может быть настоящим произведением Сорольи, стоимость которого составляет сотни тысяч евро.
После проверки через аукционный дом в Мадриде выяснилось, что это действительно уникальная картина известного испанского художника. А мужчина сразу сообщил о своей находке, поэтому картину вернули владельцам.
Кто такой Хоакин Соролья
Хоакин Соролья — испанский живописец, родившийся в Валенсии в 1863 году и ушедший из жизни в 1923-м. Он работал в направлениях постимпрессионизм, социальный реализм, импрессионизм и натурализм.
Он учился в Королевской Академии искусств Сан Карлоса, а его учителями были Франсиско Прадилья и Гонсало Сальва Симбор.
Напомним, во Франции полиция во время рейда против наркоторговцев случайно обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо. Полотно, по данным источников, может стоить десятки миллионов евро.