Андрес Уртадо демонстрирует картину испанского художника Хоакина Сорольи, которую он нашел на улице. Фото: The Guardian / © theguardian.com

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В Испании мужчина случайно нашел на улице картину, которая заинтересовала его только из-за своей золотой рамки, но впоследствии выяснилось, что это настоящее произведение искусства.

Об этом пишет издание The Guardian.

Придя домой, он стал рассматривать картину внимательнее и даже попытался найти о ней какую-нибудь информацию в Интернете. Позже стало известно, что работа может быть настоящим произведением Сорольи, стоимость которого составляет сотни тысяч евро.

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После проверки через аукционный дом в Мадриде выяснилось, что это действительно уникальная картина известного испанского художника. А мужчина сразу сообщил о своей находке, поэтому картину вернули владельцам.

Кто такой Хоакин Соролья

Хоакин Соролья — испанский живописец, родившийся в Валенсии в 1863 году и ушедший из жизни в 1923-м. Он работал в направлениях постимпрессионизм, социальный реализм, импрессионизм и натурализм.

Он учился в Королевской Академии искусств Сан Карлоса, а его учителями были Франсиско Прадилья и Гонсало Сальва Симбор.

Напомним, во Франции полиция во время рейда против наркоторговцев случайно обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо. Полотно, по данным источников, может стоить десятки миллионов евро.

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