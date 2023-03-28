Мужчина нашел огромный самородок золота стоимостью 240 тысяч долларов - видео

В Австралии металлоискатель-любитель наткнулся на огромный самородок золота.

Прочесывая участок города Балларат с бюджетным устройством, он вырыл кусок драгоценного металла.

Об этом сообщает 9News.

Мужчина использовал бюджетное устройство, прочесывая золотой треугольник Виктории в поисках этого металла.

Он отвез 4,6-килограммовый самородок в соседний город Джилонг, чтобы узнать, сколько он стоит. Сначала он полагал, что нашел золото на сумму около 10 000 долларов. Впрочем, оценщики заявили, что оно стоит более чем в 20 раз дороже – примерно 240 000 долларов.

Торговец золотом Даррен Камп вспомнил, что счастливчик ответил ему, что "жена будет довольна".

"Это одна из тех вещей, которые меняют жизнь. Когда он бросил его мне в руку, у меня отвисла челюсть. Я работаю в золотодобывающей промышленности уже 43 года, и это самый большой образец золота, который я когда-либо видел. Вы видите большие экземпляры, найденные крупными компаниями под землей... Но найти их с помощью детектора — это самый большой экземпляр, который я когда-либо видел", — прокомментировал Камп.

Золотой треугольник Виктории – это большой участок, который включает Балларат, Бендиго и Сент-Арнуад. Когда-то штат Виктория был вторым по величине экспортером золота в мире после Калифорнии.

Даррен Кэмп говорит, что этот случай доказывает, что в этих холмах до сих пор много золота.

Напомним, в Индии 9-летняя девочка весит всего 8 килограммов, а ее рост — 60 сантиметров. Ребенок болеет редким заболеванием.

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