Мужчина нашел посреди леса лестницу и сделал жуткое открытие: что было под землей (видео)

Исследователь сделал шокирующую находку во время похода по лесу и поделился ею в Интернете после того, как снял все это на видео.

Об этом пишет LADbible.

Джош, создатель контента для социальных сетей, регулярно исследует самые удивительные места и постройки в мире. Он часто использует Google Earth для вдохновения, чтобы найти эти жуткие места, но именно на это он наткнулся случайно.

Джош сказал, что он нашел "заросший вход" во время прогулки по лесу. Объясняя, что он ведет под землю, он добавил: "Войдя внутрь, чтобы исследовать его, я оказался в лабиринте длинных туннелей и тайных комнат. Это, безусловно, одно из самых страшных заброшенных мест, которые я изучил!".

Пробираясь сквозь заросшие ветви и растения, он спустился по лестнице вниз, не имея возможности разглядеть без фонаря, что там внизу. Описав это как "жуткае", он добрался к нижней части лестницы и оказался в темноте.

Оставшись наедине в непроглядной темноте туннеля, он использовал фонарь, чтобы спуститься еще глубже под землю, и, обойдя вокруг, исследователь нашел открытую стальную дверь, которая вела к еще одной лестнице, спускавшейся еще ниже под поверхность. Дойдя до дна, он повернул камеру, чтобы показать, что видит: по всем стенам тоннеля были следы, похожие на следы ног.

Исследуя далее, он обнаружил, что условия в туннеле ухудшаются, поскольку он ведет в другие пустые комнаты.

Джош признался: "Я все еще не представлял, что это за место, поэтому пошел искать какие-то подсказки".

Найдя и открыв зеленую дверь, он нашел еще один заболоченный участок с ржавым предметом, который нельзя было точно определить. Идя дальше, он "наконец-то нашел что-то", что узнал, отметив, что "это, безусловно, были туалеты", благодаря белой плитке.

Дойдя до конца тоннеля, отметив, что ему, вероятно, следует вернуться на поверхность, поскольку он оставил свою сумку, создатель контента почувствовал легкую панику, поскольку ему показалось, что он что-то услышал. В конце тоннеля было несколько комнат, при этом он сказал, что дверь выглядела так, будто ее "взорвали", хотя в комнате был пустой книжный шкаф.

Исследователь нашел еще одну лестницу, которая вела назад к цивилизации, и отметил: "Я до сих пор не имею представления, что это могло быть, но что бы это ни было, они хотели сохранить это в тайне".

Один пользователь предупредил в комментариях: "Будьте осторожны с мертвым воздухом!". А другой добавил: "Я не понимаю, зачем тебе идти одному? Это (чрезвычайно) опасный поступок". Третий согласился, сказав: "Первое правило, когда вы идете в такое место: никогда не ходить туда наедине. Никогда не знаешь, что тебя может ждать...".

Напомним, мужчина напуган находкой в пещере под домом, которым владел более 50 лет. Ютуберы изучили еще одну опасную пещеру.

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