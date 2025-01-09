Мужчина нашел рождественский подарок, который должен был получить в 1978 году: что там было — фото

Презент от родителей он нашел с опозданием.
Рождество опоздало на 46 лет для мужчины из Иллинойса, США, который делал ремонт в доме своего детства, когда нашел подарок, упавший за стеной еще в 1978 году.
Об этом сообщает People.
53-летний Тим Кинг рассказал, что ремонтировал ванную в доме своих родителей, когда нашел что-то за стеной.
"Мы вынесли аптечку перед тем, как обклеить стену гипсокартоном, и я подумал: "Лучше я просто загляну туда, чтобы убедиться, что там ничего нет. А потом там было это!" – поделился он.
Кинг нашел завернутый рождественский подарок, который должен был открыть на Рождество в 1978 году. Он сказал, что его родители обычно прятали подарки на чердаке дома, и этот подарок, по-видимому, упал в подполье так, что никто не заметил.
Тим открыл подарок перед родителями, обнаружив набор винтажных игрушечных самолетиков.
"У меня есть сестра, и моя мама всегда была очень придирчива к тому, чтобы дарить нам одинаковое количество подарков. Поэтому мы шутили, что я был обделен одним подарком в течение 46 лет", — добавил он.
Напомним, пара впервые увидела свои свадебные фотографии через 56 лет. Тогда влюбленные не смогли оплатить услуги фотографа.
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