Дайвер из Иллинойса, США, рассказал о ценных находках на дне озер.

Об этом пишет Shaw Local.

Дарик Лангос, аквалангист из Порт-Баррингтона, зарабатывает на жизнь, используя свой металлодетектор для поиска утраченных предметов из воды в Индиане Чейн О'Лейкс.

Так, во время своих погружений он нашел около 200 умных часов Apple Watch, а также смартфоны, кольца, украшения и очки.

Мужчина нашел сотни ценных вещей и украшений на дне озера / Фото: Scuba Bear Diving Recovery Service/Facebook

Лангос сказал, что почти ко всем часам прикреплены оригинальные ремешки, поэтому он предупредил владельцев: "Не плавайте с оригинальными ремешками для часов".

Мужчина хранит все, что находит в воде, надеясь вернуть вещи владельцам.

"Я ничего не продал, в частности, кольцо Cartier из белого золота", — сказал он.

Напомним, мама проиграла дело об инвалидности более чем на 760 000 евро из-за "компромата всех времен". Она утверждала, что не могла работать более пяти лет из-за постоянной боли в спине и шее.

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