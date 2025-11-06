- Дата публикации
Мужчина нашел под заброшенным домом ядерный бункер времен Холодной войны (фото)
В подвале старого польского дома обнаружили тайный вход в ядерный бункер, где все осталось, как в 1980-х.
В небольшом польском городке местный житель случайно наткнулся на сенсационную находку. Под заброшенным семейным домом он обнаружил вход в сохранившийся еще с советских времен ядерный бункер.
Об этом написал сталкер в Reddit.
Мужчина, исследуя старый дом, спустился в подвал, где заметил массивную металлическую дверь. Они вели к тайному проходу, за которым и размещался настоящий подземный бункер.
По словам автора поста, хранилище было построено в 1970 году. Внутри остались советские противогазы, металлические фляги, аптечки, сумки для снаряжения и фильтры для воды.
«Все выглядит так, будто люди просто вышли отсюда однажды и больше не вернулись», — рассказал мужчина.
Исследователи предполагают, что этот бункер могли использовать в качестве военного хранилища или тренировочной базы во время холодной войны.
Над хранилищем стоит старый семейный дом, также хорошо сохранившийся. В комнатах осталась мебель, книги, предметы обихода 1970–1980-х годов.
«Это место, где история буквально застыла в воздухе», — написал исследователь в своем сообщении.
Фото брошенного бункера вызвали активное обсуждение у Reddit.
Пользователи писали:
«Не ожидал увидеть такой бункер»;
«Выглядит как идеальное место, чтобы укрыться от всего мира»;
«Жаль, что его покинули — можно было бы сделать музей или укрытие».
Напомним, в Германии начали продавать компактные домашние бункеры площадью 16 кв. м, изготовленные из стального бетона. Они оснащены всем необходимым для автономного обитания в течение недели, выдерживают удары дронов и ракет, а при установке под землей могут оградить от последствий ядерного взрыва. Стоимость такого укрытия варьируется от 50 до 150 тысяч евро.