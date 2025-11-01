Мужчина нашел у двери записку, раскрывшую жуткую тайну 1980-х годов

Человек несколько десятилетий не мог забыть о привидении в спальне.

Житель Калифорнии, по имени Джейкоб, пережил необычную встречу с прошлым. На его входной двери появилась таинственная рукописная записка . Ее оставил пожилой мужчина, который когда-то жил в этом же доме и теперь хотел узнать, до сих пор в задней спальне происходит «что-то странное» . История, опубликованная в Сети, мгновенно стала вирусной.

Об этом пишет Newsweek.

Записка и вызов для охотника за привидениями

Инцидент произошел ранее в этом году, 18 июня. Джейкоб нашел на своей двери лист бумаги в линейку со странным, но вежливым сообщением: «Привет, меня зовут [имя скрыто — ред.]. В начале 80-х я здесь жил. Что-то странное произошло в задней спальне . Мне интересно, происходит ли это до сих пор. Я думаю, это был призрак».

Записка содержала контактные данные мужчины и завершалась просьбой: он просил Джейкоба позвонить ему, «если оно до сих пор приходит».

Хотя сам Джейкоб признался, что эта необычная находка «испугала его на пару дней», он заверил, что через два года, с тех пор, как он живет в этом доме, никакой паранормальной активности не наблюдал.

«Я живу здесь около двух лет. Никакой странной или паранормальной активности — по крайней мере пока», — сказал Джейкоб.

Вирусная реакция и поиск душевного покоя

Через несколько месяцев, именно накануне Хэллоуина, Джейкоб решил поделиться жутким запиской на Reddit. Пост мгновенно стал хитом, набрав более 26 000 вкусов и тысячи комментариев.

Пользователи сети разделились на тех, кто шутил, и тех, кто выражал соболезнования пожилому мужчине, оставившему записку. Многие призывали Джейкоба связаться с автором письма.

«Бедный чувак десятилетиями задавал себе вопрос, действительно ли это место такое жуткое, как он помнит. Я бы ему позвонил по телефону и сообщил, что «присутствие», кажется, исчезло, просто чтобы оставить ему душевный покой», — написал один из пользователей.

Другие пользователи указали на искренность и вежливость автора записки.

«Письмо было достаточно приличным, и оно не сделало ничего странного, поэтому я бы позвонил и сказал ему, что ничего не происходит по крайней мере чтобы выбросить это из его головы», — прокомментировал другой пользователь.

Джейкоб отметил, что, несмотря на жуткую завязку, реакция незнакомцев в сети была скорее теплой, чем тревожной. Некоторые пользователи даже предположили, что автор записки мог быть давно утраченным членом его семьи.

Это не первый случай, когда необычная записка шокирует людей. Напомним, одна американка вместе с дочерью искала детские книги в благотворительном магазине. Они натолкнулись на сборник историй о принцессе, но записка, найденная между страницами , настолько испугала женщину, что она отказалась от покупки.