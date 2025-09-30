Мужчина нашел в кармане то, что сделало его миллионером: что это было

Миллионер / © Freepik

Необычная история произошла с мужчиной из района Франкфурта: он выиграл в лотерею 15,3 миллиона евро (около 18 миллионов долларов), но не знал об этом в течение шести месяцев.

Об этом пишет France24.

Победитель, имя которого не разглашается, купил счастливый билет в марте, но затем забыл о нем. Все лето он не подозревал о своем многомиллионном выигрыше, несмотря на то, что компания Lotto Hessen активно проводила кампанию по поиску победителя. Все изменилось, когда в Германии похолодало. Муж достал свое пальто, которое не носил с весны, и нашел сложенный билет во внутреннем кармане.

«Только на выходных я снова нашел билет, сложенный во внутреннем кармане моего пиджака. Когда я проверил цифры на телефоне и увидел сумму выигрыша, я был полностью шокирован — к счастью, я сидел, иначе мои колени подкосились бы», — рассказал победитель.

Что интересно, мужчина даже слышал о поисках неизвестного победителя по радио.

«Я услышал об этом тогда и подумал: 'Каким же можно быть дураком, чтобы не отнять это? Мне никогда не приходило в голову, что я могу быть тем человеком, которого они ищут», — сказал он.

Первой запланированной покупкой на выигранные миллионы стал новый диван для гостиной. Кроме того, супруг планирует использовать большую часть средств для обеспечения будущего своих детей. Они также пообещали друг другу никому не рассказывать о своей победе.

