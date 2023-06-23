Мужчина нашел в кроличьей норе письма, которым почти 50 лет — фото

В Великобритании работник коммунальной службы нашел в кроличьей норе три письма, которым более 40 лет.

Об этом пишет BBC.

Шон Кеннеди, газовый инженер, находился на рабочем месте в Хейлсе, Норфолк, когда обнаружил находку. Все письма были отправлены "мисс Джейн" в Йорк и датированы 1976 и 1982 годами.

Кроличья нора / Фото: BBC

"Я находил странные забавные вещи, но большинство из них — ерунда. Но это меня озадачило. Я увидел одно из написанных от руки писем сверху и подумал: "Это странно". Я достал его, а под ним было еще два. Ничего скандального не было, обычные письма", — вспомнил он.

Мужчина нашел письма в кроличьей норе / Фото: BBC

Кеннеди сказал, что на письмах не было никаких признаков повреждения кроликом или другим животным, что привело его в голову, что их положил мужчина. Он сказал, что не знает, почему письма были спрятаны.

Мужчина не смог разобрать имя отправителя, но распространил фотографии писем в социальных сетях в надежде найти автора, получателя или членов семьи. Хотя он выразил сомнения, что адресант и адресат могут до сих пор проживать по указанным адресам.

"Это загадка, которая пока не раскрыта", — добавил он.

Напомним, в Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века. Благодаря своему телефону он обнаружил изображение лодки с гребцами, животными и несколькими человеческими фигурами.

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