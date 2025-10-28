Мужчина нашел в лесу «целительные» источники, которых нет в Google Maps (видео)

Источник (иллюстративный) / © Freepik

Британский энтузиаст истории Крис Глэдгил (Chris Gledhill) отправился в сельскую местность Оксфордшира, чтобы разгадать тайну двух необычных отметок на старинной карте середины XIX века. Его путешествие привело к неожиданному открытию — забытым местам , связанным с давними целебными ритуалами.

Об этом он рассказал в ТикТок.

Криса заинтриговали две отметки на карте Ordnance Survey 1850-х годов, которых нет на современных цифровых картах: Spring (Источник) и Physic Well (Лечебный колодец).

«Я люблю смотреть на старые карты. На них отмечено столько интересных исторических вещей, которых нет на современных Google или Apple Maps», – объяснил Крис.

Его поиски начались в старинных коттеджах XIV–XV веков и привели на тропу в лесу. Крис объяснил, что слово «physic» в древнеанглийском языке означает «лекарство» или «целебное». Он предположил, что эти места могли быть "древними языческими священными местами, которым около 2000 лет или даже больше".

«Physic Well» – первая находка оказалась естественным водоемом с искусственной каменной отделкой, похожей на ванную. Вода поступала из подземного источника, благодаря чему место «никогда не пересыхало». Как символическое "подношение", Крис бросил в воду монету. «Spring» — второе место поразило путешественника больше всего. Вместо ожидаемой «дыры в земле», он нашел большое каменное углубление с сохранившейся лестницей, ведущей вниз к тому, что когда-то было бассейном с родниковой водой.

Крис также обнаружил странный камень с выдолбленной чашеобразной формой и ливнями, предположив, что здесь могла быть ванна с лечебными или целебными водами.

«В течение более 2000 лет люди спускались по этой лестнице, чтобы купаться в священных водах источника — возможно, надеясь на исцеление или плодовитость», — подытожил исследователь.

В комментариях под видео пользователи TikTok выражали восхищение находкой и спрашивали, возможно ли восстановить древние источники. Многие удивлялись, что столь необычные и исторически ценные локации до сих пор остаются забытыми на современных картах.

