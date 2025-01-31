Мужчина нашел в океане камеру GoPro: что было на видео

Камера оказалась на дне еще восемь месяцев назад.

Утерянная в океане камера GoPro у побережья Виктории, Канада, была найдена дайвером через восемь месяцев и возвращена владельцу с невредимыми видеозаписями.

Об этом пишет UPI.

Кен Кили рассказал, что они с женой ныряли с аквалангом возле Огден-Пойнта, когда он нашел камеру GoPro на глубине около 9 метров.

Он обнаружил, что камера набрала немного воды, но SD-карта была невредима, и на ней было записано несколько видео – в частности ролик, где камера падает с головы владельца в воду.

"Когда она приземлилась, она приземлилась объективом вверх, и чуть позже вы можете увидеть, как краб приближается к камере", — рассказал Кили.

Кен опубликовал несколько кадров из камеры в социальных сетях в надежде найти ее владельца, и его сообщение стало вирусным, в конце концов дойдя до матери владельца камеры.

Шей Лалор сказал, что его мама узнала его голос в одном из видеоклипов.

"Она сказала, что это звучит очень похоже на меня", – поделился он.

Кили и Лалор смогли встретиться, чтобы вернуть камеру и SD-карту.

"Я думал, что, возможно, кто-то найдет их, но я думал, что мои шансы получить их обратно достаточно малы", — сказал Лалор. "Это шокирует, это удивительно, я в восторге".

Напомним, мужчина стал первым человеком, осужденным за управление дроном в нетрезвом состоянии. Пьяный житель Швеции вызвал хаос на мероприятии классических автомобилей.

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