Мужчина нашел в секонд-хенде настоящее сокровище для коллекционеров (фото)

Ручки Montblanc

Реклама

Шоппинг в секонд-хенде — это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, что найдешь и по какой цене. Однако для одного мужчины, коллекционирующего ручки, такая удача улыбнулась по-настоящему. Он приобрел две ручки в магазине подержанных вещей и, как оказалось, это были изделия всемирно известного бренда Montblanc, стоимость которых на официальном сайте может достигать 480 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Мirror.

Муж рассказал на Reddit, что в секонд-хенде он обратил внимание на коробки, которые выглядели как Montblanc. «Я рискнул», — написал он, решив, что потеря 60 долларов не будет большой, ведь он «проигрывал в казино худшими способами». Когда он пришел домой, подробно осмотрел ручки и с удивлением понял, что они настоящие. По его словам, это были совершенно новые Montblanc Meisterstuck 145 Classique Platinum с перьями F.

Реклама

© reddit

Коллекционер заметил несколько признаков, указывающих на подлинность ручек:

Серийные номера : уникальны, но близки друг к другу.

Гравировка на перу : четкая и гладкая, не нанесена краской.

Смола: если посветить на корпус ярким светом, он приобретает насыщенный темно-красный оттенок, что является фирменным признаком Montblanc.

Публикация на Reddit быстро стала популярной, собрав тысячи симпатий и сотни комментариев. Один из пользователей, отметив, что он получил две ручки «за копейки», назвал это «настоящей находкой».

Напомним, американец по имени Дэвид купил в местном секонд-хенде пиджак и нашел в кармане 700 долларов наличными.

Популярность секонд-хенда растет, но покупатели могут подвергаться опасности. Подержанная одежда может оставаться зараженной патогенами, которые выживают на тканях месяцами.

Реклама

Секонд-хенды уже давно стали настоящим кладом для тех, кто ценит стиль, индивидуальность и осознанное потребление. Здесь можно найти винтажные бренды, дизайнерские жемчужины и уникальные вещи, которые придадут вашему гардеробу характер.