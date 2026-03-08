Мужчина нашел в желудке утки золото на более 78 000 гривен — фото

Реклама

В Китае мужчина во время убоя утки совершил неожиданное открытие — в желудке птицы он обнаружил золотые частицы общим весом около 10 граммов. Стоимость находки была оценена примерно в 12 тысяч юаней (около 1800 долларов США, 78 236 гривен).

Об этом пишет SCMP.

Инцидент произошел в феврале. Селянин по фамилии Лю, выращивающий уток на свободном выгуле, заметил в желудке одной из них блестящие частицы. После проверки на огнестойкость выяснилось, что это золото.

По словам мужчины, птицы паслись у реки, где в прошлом активно добывали золото. Вероятно, утка проглотила почву или песок, содержащий золотые частицы.

Специалисты объясняют, что золото не переваривается организмом и обычно проходит через пищеварительную систему без ущерба. В то же время большие или загрязненные куски металла могут представлять опасность, вызывая, например, кишечную непроходимость.

Золото в желудке утки / © scmp.com

Сам Лю отмечает, что подобные случаи в его регионе происходили и раньше. Другие местные жители также находили золотые частицы в утках, однако такого большого объема, по его словам, еще никто не обнаруживал.

В то же время, некоторые пользователи Интернета усомнились в правдивости истории. В Бюро природных уездных ресурсов Лонгхуэй заявили, что для окончательного подтверждения происхождения металла нужна дополнительная экспертиза.

Чиновники также напомнили, что в прошлом году местные жители находили более 10 граммов золота, промывая песок в реке Чэньшуй, протекающей через регион. В прошлом она являлась известным местом золотодобывания.

Золото из желудка утки / © scmp.com

С 1970-х до 1990-х годов эта река повлекла за собой настоящую «золотую лихорадку» среди местного населения, пока власти не запретили частную добычу драгоценного металла.

Согласно китайскому законодательству, все подземные ресурсы, включая полезные ископаемые и исторические артефакты, принадлежат государству. Поэтому вопрос о том, кому именно должно принадлежать золото, найденное в утке, остается открытым.

Интересно, что подобные случаи упоминаются еще в исторических источниках. Во времена династии Тан (618–907 годы) китайские селяне собирали мелкие частицы золота из помета уток и гусей, которые могли проглотить металл вместе с песком.

