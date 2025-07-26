Мужчина называл себя послом и предлагал работу в вымышленных странах

Фейковое посольство в Индии

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В Индии 47-летний мужчина арендовал роскошный дом возле столицы страны Нью-Дели и называл себя послом вымышленных стран. Для убедительности он развесил у входа различные флаги и припарковал роскошные автомобили с поддельными дипломатическими номерными знаками.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на индийскую полицию.

Как сообщается, Харшвардхан Джайн обманывал людей, обещая им работу за рубежом. При этом он называл себя послом таких стран, как «Себорга» или «Вестарктика».

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Во время обысков в арендованном доме полиция обнаружила несколько поддельных фотографий, на которых Джайн изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.

Фальшивому послу предъявлено обвинение в подделке документов, выдаче себя за другое лицо и хранении поддельных документов.

Его также подозревают в незаконном отмывании денег через фиктивные компании за рубежом.

Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и почти 4,5 миллиона индийских рупий (52 095 долларов США) и другие иностранные валюты наличными.

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Напомним, в США основателей онлайн-церкви Victorious Grace обвиняют в масштабном криптовалютном мошенничестве, которое, по их словам, они совершали с божественного благословения.