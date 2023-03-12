Мужчина не хотел утром идти на работу и спланировал "теракт": чем все закончилось

Взрывотехникам пришлось проверять помещение спортивного клуба после телефонного звонка с угрозой взорвать бомбу.
Сотрудника спортивного клуба в американском городе Милвоки в штате Висконсин обвинили в распространении паники из-за угрозы террористического акта.
Об этом случае рассказывает издание Fox6.
В полицию обратился оператор регистрации спортивного клуба, который сообщил о телефонном звонке с угрозой взрыва бомбы. Неизвестный мужчина сообщил: “У меня в здании бомба. У вас есть час для эвакуации или я ее взорву”.
В спортклубе была проведена срочная эвакуация, помещение обследовали взрывотехники.
В ходе расследования выяснилось, что звонок на рецепцию спортивного клуба совершил работающий в этом заведении 24-летний Эйвон Джеймс, кото в тот день на работу не вышел.
Полиция задержала Джеймса по обвинению в распространении паники из-за угрозы взрывом. Он извинился и признался, что угрожал бомбой, которой у него на самом деле не было, чтобы ему не пришлось идти на работу в тот день.
Суд округа Милвоки определил для задержанного залог в размере 2500 долларов, в противном случае ему придется ждать решения суда под стражей.
Напомним, ранее в американском штате Пенсильвания мужчина открыл аккаунт в PayPal и практически сразу стал самым богатым человеком всех времен.
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