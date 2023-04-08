Мужчина не мог сидеть 8 лет после возникновения странного вздутия живота: что выяснили медики

У мужчины впоследствии появилась сильная боль в тазу. Чтобы обедать вместе с семьей, он стоял, опираясь на комод.

В Великобритании 63-летний Глин Салмон 8 лет не мог удобно сесть после того, как сначала почувствовал странное вздутие живота и обратился за помощью.

Об этом сообщает Mirror.

Мужчина заметил проблему еще 30 лет назад, когда ему удалили полипы кишечника после обнаружения крови в кале. Салмон признался, что боялся слова "рак", однако врач развеял его страхи, сказав, что онкологию не обнаружили.

20 лет спустя мужчина снова обнаружил кровь в своем кале и почувствовал сильное вздутие живота. После этого он неделю провел в больнице, проходя анализы, однако медики не могли установить причину симптомов.

На контрольном приеме через две недели Салмон предложил врачу провести ему колоноскопию, чего медики не сделали во время пребывания мужчины в больнице. Используя небольшую камеру, чтобы заглянуть в органы Глина, врачи обнаружили много маленьких полипов. В конце концов у мужчины диагностировали рак кишечника, ему нужна была операция, химиотерапия и лучевая терапия.

После шести недель химио- и лучевой терапии в последующие два года мужчина каждые три недели сдавал анализы, чтобы убедиться, что рак исчез.

"Вы знаете, когда кто-то чувствует вашу боль. Плечи врача просто опустились, и он сказал: "Глин, мне очень жаль, я нашел что-то в вашем анусе, нужно как можно быстрее осмотреть вас и взять биопсию", – поделился воспоминаниями британец.

"Я был спокоен. Я действительно думал, что справлюсь, и чувствовал себя очень хорошо. На этот раз не было никаких признаков. Не было вздутия живота, ни кала в моей крови. Я чувствовал себя прекрасно, потому что снова тренировался, а потом он находит это", – рассказал Салмон, признавшись, что больше всего переживал за детей и жену.

"Мне пришлось снова встретиться со своими детьми и сказать им, что я снова болен раком. Было просто ужасно", – поделился мужчина.

Последние мысли Глина перед операцией были о том, увидит ли он свою семью снова. Однако когда мужчина пришел в себя после наркоза, то описал ситуацию как "вечерку", когда люди толпились вокруг его кровати.

Операция настолько ослабила тазовое дно Глина, что вызвало грыжу, и потребовалась еще одна операция. После этого у мужчины осталась сильная нервная боль в тазу, из-за чего он не мог удобно сесть в течение почти десятилетия, и ему нужен комод, чтобы стоять, когда он обедает с семьей.

Поэтому Салмон купил велосипед для лежащих спортсменов, который позволяет ему ездить, наклоняясь на спинку. Этим велосипедом мужчина отправился через перевал Стельвио в Италии. Это была поездка, которую он отложил из-за рака.

Глин проделал этот путь за 3,5 часа и собрал более 4000 фунтов стерлингов для Maggie's Wirral – благотворительной организации, оказывающей бесплатную поддержку и информацию об онкологических заболеваниях.

"Несмотря на то, что дела ухудшились, и я больше не могу заниматься спортом, я все еще живу надеждой, что мой консультант найдет что-то, что сработает. Даже если это будет работать всего несколько дней, получить покой от неумолимой боли было бы на вес золота", – рассказал Салмон.

Напомним, 54-летняя женщина из Великобритании умерла после двух пластических операций в Турции.

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