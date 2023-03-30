Мужчина не мог смириться со смертью матери и принес ее с кладбища домой

В доме 76-летнего жителя села Радлин в Польше было обнаружено мумифицированное тело его матери. Останки умершей в 2010 году женщины ее сын достал из семейной гробницы после захоронения, попытался забальзамировать, а затем тринадцать лет хранил дома.

Об этом сообщает издание fakt.pl со ссылкой на прокуратуру Силезского воеводства.

Мужчина жил в половине дома по соседству с сестрой и ее мужем, но фактически не поддерживал отношения с родственниками. В конце концов, родственники обратили внимание на его странное поведение на улице, которое показалось им безумным. После этого на его половину дома заглянули и ужаснулись — в комнате на диване перед телевизором "сидела" покойная мать. Родственники вызвали полицию и медиков.

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Тесты ДНК показали, что мумифицированное тело принадлежало матери мужчины, скончавшейся еще в январе 2010 года. "После открытия могилы было обнаружено, что в гробу не было тела", — сказала спикер прокуратуры Иоанна Сморчевская. По ее словам, тело женщины перезахоронят.

В издании со ссылкой на собственные источники сообщили, что мумифицированный труп находился в идеальном состоянии. Как мужчина это сделал, следователи не разглашают.

"Все указывает на то, что мужчина использовал какие-то химикаты, чтобы мумифицировать труп. От нее был ощутим запах нафталина”, – рассказал собеседник издания.

По предварительной версии, мужчина не мог смириться со смертью матери, поэтому после похорон ночью уехал на велосипеде на кладбище и забрал тело домой, вытащив его из гроба в семейной гробнице.

Прокуратура расследует этот случай как надругательство над телом. Подозреваемый находится в больнице под наблюдением психиатров.

Напомним, ранее в кладбище в итальянском городе Луино в регионе Ломбардия 88-летний мужчина скончался прямо на могиле жены.

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