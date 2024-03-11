Мужчина не носит обувь три года: как он на этом зарабатывает (фото)

Есть много способов, как люди могут заработать немного дополнительных денег – и один мужчина увидел идеальную возможность заработать благодаря своим грязным ногам.

Об этом пишет Mirror.

Джордж Вудвилл не носит обувь с 2021 года, и теперь он максимально использует свои грязные ноги и продает их фотографии на OnlyFans.

21-летний мужчина ведет босоногий образ жизни и благодаря этому сумел встретить "любовь всей своей жизни" Розанну. Причиной смены образа жизни стали проблемы с психическим здоровьем Джорджа, утверждавшего, что хочет "ощутить всю землю".

Джордж Вудвилл / Фото: George Woodville

Когда он выбросил всю свою обувь, он вспомнил, как его семья думала, что он "с ума сошел", но теперь ему удается зарабатывать на своих ногах, и это делает "чудеса" для его самочувствия. С тех пор, как Джордж перешел в социальные сети, у него появились тысячи поклонников, которые и натолкнули его на идею основать OnlyFans.

Сейчас он зарабатывает от 500 до 1000 фунтов стерлингов в месяц на снимках своих ног – преимущественно в общественных местах, таких как поезда и кафе. Именно тогда он познакомился с 20-летней Розанной, и пара утверждает, что это была "любовь с первого взгляда".

Джордж с любимой / Фото: George Woodville

Розанна начала ходить босиком только через несколько месяцев после их знакомства, но не все было гладко. Пара рассказала, что их не пускали в некоторые места из-за того, что они ходили босиком, и призналась, что им приходилось прибегать к "игре с медицинской картой", чтобы попасть в рестораны и магазины.

"Мы уже не возражаем, если нам в ноги попадает стекло или что-то другое... Я стоял на этом довольно много раз, но со мной всегда было все хорошо. Это не мешает мне ехать куда угодно, где мы можем не жить в страхе, что что-то произойдет, когда мы выходим из дома, и я думаю, что это касается и жизни в целом", – сказал Джордж. "Я смотрю на жизнь так, будто я оказался на необитаемом острове и не имею никакого представления о том, что считается нормальным. Если мы хотим ходить босиком, то мы должны иметь такую возможность, есть много худших вещей, которые мы могли бы делать. Мне так повезло, что я встретил Розанну и что мы можем делать это вместе, она – любовь моей жизни. Я не думаю, что кто-то из нас думает о прекращении такого образа жизни".

Джордж Вудвилл / Фото: George Woodville

Решение ходить босиком пришло к нему, когда он был на пешей прогулке с мамой и дедушкой. Он утверждал, что искал "нового опыта" и подумал "почему бы и нет".

"Я просто подумал: "Почему я не чувствую всю землю? Почему бы мне не захотеть ощутить ее всю? Так что я выбросил всю свою обувь".

Однако он добавил, что его семья "не очень понимала этого": "Сначала они долго не хотели иметь со мной ничего общего, потому что думали, что я, по-видимому, сошел с ума или что-то, но это было не так".

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Он обнаружил, что хождение босиком улучшило его психическое здоровье, и сказал, что это одна из "лучших вещей", которые он когда-либо делал. Он объяснил, что раньше страдал от судорог и утверждал, что хождение босиком остановило их.

Что касается реакции людей, Джордж утверждает, что она может быть разной: "Незнакомцы, как правило, либо думают, что это замечательно, либо просто против этого и считают, что это очень странно. Иногда к нам подходят люди и говорят: "Вау, вы действительно вдохновляете", и "Это так круто, то, что вы делаете". Я думаю, что тот факт, что мы пара и что мы делаем, делает это более зрелищным".

Но его это, кажется, не беспокоит, поскольку он знает, что зарабатывает деньги своими грязными ногами, и добавил: "Это держит меня на плаву в финансовом плане. Меня не беспокоит, что думают другие люди или что они получают от просмотра моих видео", как, например, люди, которые имеют фетиш на ноги. Для меня это все искусство и творчество, и есть люди, которые ценят это творчество любым способом, который вы можете себе представить".

Джордж Вудвилл / Фото: George Woodville

К счастью, его девушка не против его страницы на OnlyFans, но ее семья категорически против того, чтобы она вместе с ним зарабатывала деньги на платформе, но она все равно счастливо живет босиком для себя. "Итак, я просто подвел черту и сказал, что она не собирается участвовать, но она помогает мне фотографировать и помогает с контентом", — объяснил Джордж.

По планам на будущее Джордж надеется, что однажды он сможет снять собственный документальный фильм для Netflix и путешествовать босиком вокруг света.

Напомним, американец Робин Гринфилд 12 лет ходит босиком и у него нет ни одной обуви. Он не обувается даже во время походов в горы.

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