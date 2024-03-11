Мужчина не носит обувь три года: как он на этом зарабатывает (фото)

Он получает максимальную пользу от босоногого образа жизни.
Есть много способов, как люди могут заработать немного дополнительных денег – и один мужчина увидел идеальную возможность заработать благодаря своим грязным ногам.
Об этом пишет Mirror.
Джордж Вудвилл не носит обувь с 2021 года, и теперь он максимально использует свои грязные ноги и продает их фотографии на OnlyFans.
21-летний мужчина ведет босоногий образ жизни и благодаря этому сумел встретить "любовь всей своей жизни" Розанну. Причиной смены образа жизни стали проблемы с психическим здоровьем Джорджа, утверждавшего, что хочет "ощутить всю землю".
Когда он выбросил всю свою обувь, он вспомнил, как его семья думала, что он "с ума сошел", но теперь ему удается зарабатывать на своих ногах, и это делает "чудеса" для его самочувствия. С тех пор, как Джордж перешел в социальные сети, у него появились тысячи поклонников, которые и натолкнули его на идею основать OnlyFans.
Сейчас он зарабатывает от 500 до 1000 фунтов стерлингов в месяц на снимках своих ног – преимущественно в общественных местах, таких как поезда и кафе. Именно тогда он познакомился с 20-летней Розанной, и пара утверждает, что это была "любовь с первого взгляда".
Розанна начала ходить босиком только через несколько месяцев после их знакомства, но не все было гладко. Пара рассказала, что их не пускали в некоторые места из-за того, что они ходили босиком, и призналась, что им приходилось прибегать к "игре с медицинской картой", чтобы попасть в рестораны и магазины.
"Мы уже не возражаем, если нам в ноги попадает стекло или что-то другое... Я стоял на этом довольно много раз, но со мной всегда было все хорошо. Это не мешает мне ехать куда угодно, где мы можем не жить в страхе, что что-то произойдет, когда мы выходим из дома, и я думаю, что это касается и жизни в целом", – сказал Джордж. "Я смотрю на жизнь так, будто я оказался на необитаемом острове и не имею никакого представления о том, что считается нормальным. Если мы хотим ходить босиком, то мы должны иметь такую возможность, есть много худших вещей, которые мы могли бы делать. Мне так повезло, что я встретил Розанну и что мы можем делать это вместе, она – любовь моей жизни. Я не думаю, что кто-то из нас думает о прекращении такого образа жизни".
Решение ходить босиком пришло к нему, когда он был на пешей прогулке с мамой и дедушкой. Он утверждал, что искал "нового опыта" и подумал "почему бы и нет".
"Я просто подумал: "Почему я не чувствую всю землю? Почему бы мне не захотеть ощутить ее всю? Так что я выбросил всю свою обувь".
Однако он добавил, что его семья "не очень понимала этого": "Сначала они долго не хотели иметь со мной ничего общего, потому что думали, что я, по-видимому, сошел с ума или что-то, но это было не так".
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Он обнаружил, что хождение босиком улучшило его психическое здоровье, и сказал, что это одна из "лучших вещей", которые он когда-либо делал. Он объяснил, что раньше страдал от судорог и утверждал, что хождение босиком остановило их.
Что касается реакции людей, Джордж утверждает, что она может быть разной: "Незнакомцы, как правило, либо думают, что это замечательно, либо просто против этого и считают, что это очень странно. Иногда к нам подходят люди и говорят: "Вау, вы действительно вдохновляете", и "Это так круто, то, что вы делаете". Я думаю, что тот факт, что мы пара и что мы делаем, делает это более зрелищным".
Но его это, кажется, не беспокоит, поскольку он знает, что зарабатывает деньги своими грязными ногами, и добавил: "Это держит меня на плаву в финансовом плане. Меня не беспокоит, что думают другие люди или что они получают от просмотра моих видео", как, например, люди, которые имеют фетиш на ноги. Для меня это все искусство и творчество, и есть люди, которые ценят это творчество любым способом, который вы можете себе представить".
К счастью, его девушка не против его страницы на OnlyFans, но ее семья категорически против того, чтобы она вместе с ним зарабатывала деньги на платформе, но она все равно счастливо живет босиком для себя. "Итак, я просто подвел черту и сказал, что она не собирается участвовать, но она помогает мне фотографировать и помогает с контентом", — объяснил Джордж.
По планам на будущее Джордж надеется, что однажды он сможет снять собственный документальный фильм для Netflix и путешествовать босиком вокруг света.
Напомним, американец Робин Гринфилд 12 лет ходит босиком и у него нет ни одной обуви. Он не обувается даже во время походов в горы.
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