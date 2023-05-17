Мужчина не покупал туалетную бумагу десять лет: на что он ее заменил и почему

Американец уже 10 лет не покупает туалетную бумагу

История Робина Гринфилда

С 2013 года 36-летний американский эколог Робин Гринфилд перестал использовать туалетную бумагу. Таким образом он решил сэкономить деньги и позаботиться об окружающей среде — уменьшить вырубку лесов. Вместо туалетной бумаги он решил использовать листья одного растения, которое по его мнению справляется с задачей.

Человек утверждает, что сэкономил тысячи фунтов стерлингов, не покупая ни одного рулона в течение десяти лет.

Сначала Робин Гринфилд отказался от покупки туалетной бумаги, заменив их остатками салфеток. Затем начал использовать для гигиены после туалета лист голубой шпоры, поскольку у него идеальный размер и текстура. Каждый лист растения размером с кусок туалетной бумаги, а его мягкая текстура и приятный аромат делает его прекрасной альтернативой.

Листья голубой шпоры вместо туалетной бумаги

Теперь он хочет побудить других отказаться от обычного рулона туалетной бумаги. "Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию топлива для транспорта".

Робин призывает выращивать дома собственные растения, которые заменят бумагу. Эколог отмечает, что растение можно посадить дома, чтобы туалетной бумаги хватило на всю жизнь.

Крупные фабрики, по мнению эколога, вызывают большие разрушения, а выращивать собственную туалетную бумагу весело и экологично.

Отметим, что средний американец тратит 11 198 долларов на туалетную бумагу за свою жизнь.

Интересные факты о туалетной бумаге

Сколько рулонов туалетной бумаги тратится в мире

Оказывается, что в каждой стране эта статистика очень отличается.

Согласно данным глобальной платформы бизнес-данных, Statista среднестатистический американец использует 141 рулона туалетной бумаги ежегодно. На втором месте — немцы со 134 рулонами. За ними следуют британцы, потребляющие 127 рулонов. Во Франции гражданин в год спускает в унитаз в среднем 71 рулон туалетной бумаги, в Италии – 70.

Ежегодно в мире продается туалетная бумага на 2,4 млрд долларов. Но только 30% населения земного шара пользуется туалетной бумагой.

Многообразие туалетной бумаги

Сегодня производители туалетной бумаги стараются привлечь к своему продукту внимание потребителей как только могут: существует бумага сверхмягкая, ароматизированная различными запахами, белая, цветная и даже увлажненная алоэ верой.

В большинстве европейских стран лучше всего продается белая туалетная бумага, а во Франции — розовая. В Португалии появится туалетная бумага черного цвета. Бывает туалетная бумага и яркие цвета – темно-красного, ярко-зеленого, ярко-розового и ярко-оранжевого.

Изготовляется туалетная бумага с финансовым принтом, туалетная бумага с анекдотами, туалетная бумага судоку. Туалетная бумага для двоих ровно посередине разделена на две части, на которых написано «Для него» и «Для нее». В американских магазинах можно купить варианты, где на частях бумаги написано: "Для него"/"Для него" и "Для нее"/"Для нее".

туалетная бумага из Судоку

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