Мужчина не спал 8 дней и попал в психбольницу: его бред шокирует

Британец Томми Грейвз оказался в психбольнице после того, как не спал 8 дней / © The LAD bible

Британец Томми Грейвз решил пожертвовать сном ради благотворительности, но через 8 суток оказался в психиатрической палате. Его история о галлюцинациях и вере в участие в «Шоу Трумана» шокирует и заставляет переосмыслить важность отдыха.

Об этом пишет Lad Bible.

В марте 2021 года Грейвз настолько погрузился в сбор средств для благотворительности, поддерживающей бездомных, что не спал больше недели.

«Я просто очень загорелся этой идеей и работал без остановки. Чем больше работал, тем больше нервничал. Я вообще не мог заснуть, как бы ни старался, потому что мозг не выключался«, — вспоминает 27-летний мужчина.

Несмотря на то, что взрослым советуют спать по 7-9 часов ежесуточно, Томми фактически лишил себя минимум 56 часов отдыха — и это, конечно, серьезно ударило по его здоровью.

Из-за недосыпания появились бредовые идеи

Ежедневно состояние мужчины ухудшалось: появился бред, и он начал верить, что способен остановить глобальные конфликты и решить проблемы расизма, сексизма и даже рака.

Из-за сильного недосыпания и нестабильного поведения близкие в конце концов доставили Грейвза в больницу, где он провел четыре недели в психиатрическом отделении.

Даже в больнице бред мужчины продолжался: он был убежден, что находится на съемочной площадке телешоу, подобном фильму «Шоу Трумэна».

«Я был очень связный, но то, что говорил, не имело смысла», — вспоминает Томми, добавляя, что чувствовал, будто «полностью покинул планету Земля».

«На тот момент я даже не знал, где нахожусь. Я думал, что в телевизионной студии, как в «Шоу Трумэна». Я выступал перед этими камерами в психбольнице и пытался взаимодействовать с аудиторией. Были пение, танцы, колеса, я бегал по стенам. Я даже перепрыгнул через медсестру. Одна из медсестер сказала, что я получу «Оскар», если продолжу в том же духе. Большинство восприняло бы это как сарказм, но я подумал, что очень хочу получить «Оскар», — рассказал Грейвз.

«Я вообще не понимал, что такое реальность — слышал, думал и видел то, чего на самом деле не существовало», — добавил он.

У мужчины диагностировали маниакальный эпизод с психозом

В конце концов врачи диагностировали у Томми маниакальный эпизод с психозом. Мужчине ввели препараты, чтобы он смог заснуть, после чего несколько недель ушло на восстановление.

«Я никогда не думал, что такое может произойти со мной», — признался Грейвз, добавив, что этот страшный опыт подтолкнул его стать консультантом по сну.

Теперь он проводит тренинги и учит людей правильно выстраивать режим отдыха. Одно из ключевых правил, которое подчеркивает мужчина, — стабильный график сна для лучшей производительности.

«Как только я научился хорошо спать, мозг начал работать лучше, продуктивность выросла, и я почувствовал, какая жизнь, когда ты полностью отдохнул. Я хочу сделать модным ранний отход ко сну. Я могу выйти в полдень и гулять до девяти вечера — и так использовать день максимально. Речь идет не о меньшем веселье, а о том, чтобы делать это во время, которое не истощает», — пояснил Томми.

Томми прошел обучение на консультанта по сну и хочет сделать ранний сон крутым

Советы от консультанта по сну

Главная его рекомендация — придерживаться устойчивого режима: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Другие советы:

избегать яркого освещения и синего света от гаджетов за 90 мин. до сна;

не выполнять физически или умственно изнурительных задач в течение часа перед сном;

не есть за три часа до отхода ко сну;

употреблять не более 400 мг кофеина в день и не пить кофе менее чем за 8 часов до сна.

К слову, в 1925 году профессор Фредерик Мосс провел эксперимент, во время которого семеро студентов не спали 60 часов, чтобы доказать «необязательность» отдыха. Участники развлекались и проходили тесты, а по итогам Мосс ошибочно заявил, что сон лишь тратит время и даже вредит. Подобные идеи были популярны в эпоху индустриализации, однако современная наука полностью их опровергла. Сегодня доказано, что сон — это критически важный процесс очистки мозга от токсинов и восстановления нейронных связей. Оптимальная норма для взрослого составляет 7-9 часов, а любые отклонения в обе стороны вредят здоровью.