Мужчина не спит в течение 60 лет: как он выглядит и как живет (фото)

Вьетнамец шокировал, что бодрствовал в течение 60 лет после того, как пережил страшную лихорадку.

80-летний Тай Нгок рассказал для YouTube Дрю Бински, что в последний раз закрыл глаза в 1962 году.

Семья, друзья и соседи Нгока говорят, что никогда не видели, как мужчина спит, и, несмотря на то, что многочисленные медицинские работники якобы проверяли его состояние, никто не смог доказать, что мужчина вообще отдыхал.

Тай Нгок / Фото: скриншот с видео

Бински предположил, что одной из причин бессонницы мужчины может быть также посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное войной, продолжавшейся с 1955 по 1975 год.

Тем не менее Тай хорошо живет без сна. Он работает столько часов, сколько сможет, ссылаясь на "зеленый чай и рисовое вино", как откуда он получает большую часть своей энергии.

Заполняя свои дни работой в поле, а затем снова работая над вином по ночам, кажется, что Нгок очень продуктивный и находит хорошее применение своему 24-часовому рабочему дню.

Тай Нгок / Фото: скриншот с видео

Проведя ночь с Нгоком, ютубер обнаружил, что он ложится около 4 утра, чтобы попытаться уснуть, но никогда не может.

Его родственник добавил: "Он всегда пытается, потому что хочет спать, как нормальные люди, пытается закрыть глаза, но не может заснуть. Он думает головой, мозгом".

Тай Нгок / Фото: скриншот с видео

Также Тай заверил, что чувствует себя хорошо и у него никогда не было галлюцинаций.

Напомним, тем временем американская стримерша Амурант спит в прямом эфире и зарабатывает сумасшедшие деньги. Она позволяет зрителям подсматривать за собой.

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