Мужчина не употреблял алкоголь в течение 1000 дней: он не ожидал таких последствий

По его словам, отказ от алкоголя может иметь больше преимуществ, чем просто улучшение физического здоровья.

Американец, принявший решение отказаться от алкоголя на 1000 дней, рассказал об удивительных вещах, которые он открыл для себя на пути к трезвости.

Об этом пишет LADbible.

Ютубер и тренер по самосовершенствованию Кларк Кегли регулярно делится мотивационными видео на своем канале. Проведя 1000 дней – а это чуть больше двух с половиной лет – в трезвости, Кларк объяснил, что почувствовал целый ряд физических преимуществ, среди которых: лучший сон, большая ясность ума и отсутствие ужасного "чувства зависания".

Опыт Кларка не уникален, ведь согласно рекомендациям медиков, увеличение энергии, улучшение самочувствия утром и экономия денег являются краткосрочными преимуществами сокращения употребления алкоголя или трезвости. Однако, как только Кларк перешел на более поздние стадии трезвости, он стал испытывать более удивительные изменения в своей жизни.

Согласно рекомендациям NHS и Drinkaware, долгосрочные преимущества отказа от алкоголя содержат снижение АД, уровня холестерина и гипертонии, а также уменьшение риска развития рака и заболеваний печени.

Для Кларка самые неожиданные изменения в его жизни не были связаны с улучшением физического здоровья, а сосредоточились на том, как он чувствовал себя.

Ютубер продолжил объяснять, что после трезвости он начал чувствовать, что у него появилось больше свободного времени, и что он смог заново открыть для себя свои хобби, поскольку теперь все стало более приятным для него.

Кларк Кегли / Фото: YouTube/clarkkegley

Он также добавил, что употребление алкоголя сделало его более "толерантным" к своему окружению, и что трезвость помогла ему научиться комфортно противостоять дискомфорту в жизни.

Отказ от алкоголя также позволил Кларк переоценить свои жизненные цели. Контент-создатель объяснил, что к 30 годам он так и не завершил то, что хотел сделать в 18-летнем возрасте.

"Я смог переоценить, что действительно имеет значение", — пояснил он.

Он также отметил, что чувствует "зависть" к себе прежнему и к людям, умеющим пить умеренно, из-за "магической харизмы", которую некоторые люди, кажется, получают после выпивки.

"Я скучаю по тому ощущению, когда я пью две рюмки, да, я взбешен, что потерял эту способность контролировать, но так легко видеть положительные стороны вещей, а не недостатки", — добавил он. "Если вы собираетесь сравнивать, вам нужен весь контекст".

Напомним, ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет. Исследования американских ученых подтвердили влияние сахара на сокращение жизни человека.

Читайте также: