Мужчина не знал о выигрыше в лотерее четыре месяца: получил ли он деньги

Американец купил билеты Powerball на ноябрьский розыгрыш и узнал, что выиграл 50 004 доллара всего через четыре месяца.

74-летний мужчина по имени Лорел потратил 10 долларов на билеты для розыгрыша 9 ноября.

Как пишет upi.com, он не знал о своем выигрыше, пока, наконец, не проверил свой билет в этом месяце.

Житель Мэриленда угадал четыре числа и Powerball на одной линии, заработав 50 000 долларов, и одно число и Powerball на другой линии, выиграв еще 4 доллара.

Свой выигрыш победитель забрал. Впрочем, пока еще не придумал, на что потратит деньги.

Напомним, в Вирджинии мужчина дважды выиграл 150 000 долларов. Счастливчик заполучил 10 лотерейных билетов.

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