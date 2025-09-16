Мужчина неделю ничего не ел: что с ним произошло после этого

Ютубер Джастин Дорфф / © скриншот с видео

Реклама

Ютубер Джастин Дорфф провел эксперимент, голодая целую неделю и пил только воду. Мужчина рассказал о неожиданных последствиях, которые изменили его тело и сознание.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале блогера.

Дорфф выбрал самый радикальный вариант диеты — он решил семь суток питаться исключительно водой. Несмотря на то, что три дня без еды уже является серьезным испытанием, семь кажутся сверхчеловеческой задачей. Но Джастин убежден: оно стоило усилий.

Реклама

В своем 11-минутном видео он объяснил причины такого эксперимента.

«В течение последних двух месяцев я чувствовал себя истощенным. У меня надоедливые травмы, постоянный стресс, я тянусь к вредной пище. Чувствую грусть и будто это не я. По сути, все болит, и я умираю», — поделился Дорфф.

Чтобы переломить ситуацию, он решил отслеживать собственное настроение, «тягу к еде, голод и уровень энергии» во время так называемого «Большого перезапуска».

Стартовый вес Джастина составлял 76,2 кг, а за неделю он похудел более чем на 4,5 кг.

Реклама

По итогам семи дней мужчина отметил: снизил вес на 4,5-5,5 кг, объем талии уменьшился на 3 см, а тяга к фастфуду полностью исчезла.

Первые 20 часов, по словам блогера, прошли без особых проблем.

«Мое настроение было хорошим. Никаких серьезных позывов к еде, почти не чувствовал голода, энергии хватало. Ничего драматического еще не произошло», — рассказал Джастин.

В этот момент организм вошел в состояние кетоза, когда для энергии сжигается жир вместо глюкозы. Однако уже на следующий день стало тяжелее.

Реклама

«Я чувствовал себя усталым, с туманом в голове, тошнота — классические признаки кетоза», — отметил ютубер.

На третий и четвертый день ситуация еще больше обострилась. Джастин описал их как «фантастически тяжелые»:

«Я проснулся с ощущением пустоты, будто меня изнутри вычистили. Мои руки и ноги были холодными и белыми».

Блогер рассказал, что в это время принимал добавки, «выпил абсурдное количество соленой воды и провел час, глядя в окно». Восстановиться удалось лишь частично — «лишь на 60%», и мужчина чувствовал себя, «будто двигается в замедленном режиме».

Реклама

Однако пятый день стал переломным.

«Впервые я больше думал о том, как чувствую себя, чем о том, как выгляжу. Я уже не держался из последних сил из-за голода и желания перекусить. У меня появилось море энергии, и я с легкостью тренировался», — поделился Джастин с подписчиками.

По словам ютубера, этот эксперимент стал для него ценной возможностью «перезагрузить тело, разум и дух».

Напомним, ранее другой мужчина месяц не ел и пил только воду, после чего рассказал, что произошло с его организмом. По словам мужчины, самыми тяжелыми были первые 72 ч., после чего «стало намного легче». Он похудел на 15 кг, но заявил, что больше никогда не будет так долго голодать.