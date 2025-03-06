Мужчина неосознанно купил исторический документ за $4 и продал его более чем за $7 000 000: что это было

Счастливый покупатель, поневоле приобретший оригинал Декларации независимости США менее чем за пять долларов, стал на миллионы долларов богаче.

Об этом пишет Unilad.

В конце 1980-х годов на обычном блошином рынке в Пенсильвании была спрятана безупречная первопечатная печать жизненно важного документа США, который еще предстояло найти.

Прошло несколько лет, и на него случайно наткнулся коллекционер, который приобрел "мрачную картину", потому что ему просто понравилась рамка.

Неизвестный покупатель заплатил всего 4 доллара и лишь впоследствии обнаружил, что документ, один из 25 из оригинальной партии Деклараций, опубликованных в 1776 году, был найден за картиной, когда он пошел разбирать раму.

Обратившись к экспертам по этому вопросу, он выставил копию на аукцион в 1991 году, где она стоила 2,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 5 миллионам долларов на сегодняшний день.

Исторический артефакт вновь появился на аукционе через несколько лет, в 2000-м, где он приобрел еще большую ценность и был продан за 7,4 миллиона долларов.

Декларация независимости США / Фото: Getty Images

Дэвид Редден, руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's, Нью-Йорк, рассказал The New York Times, что документ продали за такие большие деньги, потому что это был "несказанно свежий экземпляр".

"Тот факт, что он был на подрамнике, сохранил его", — добавил он, отметив, что это была одна из семи копий без подрамника, что и повысило стоимость.

Редден описал картину, которая привлекла внимание покупателя, как "мрачную темную сельскую сцену с подписью, которую он не смог разглядеть".

Впоследствии выяснилось, что покупатель выбросил картину и даже раму, которую хотел сначала.

"Но он сохранил декларацию, которую нашел за картиной", – продолжил он. "Она была свернута, размером с деловой конверт. Он подумал, что это может быть печать начала 19-го века, и ее следует хранить в качестве достопримечательности".

Однако владелец декларации был вынужден изучить ее подробнее, когда его друг "с энтузиазмом" заинтересовался ею.

"Тогда он позвонил нам", — добавил Селби Киффер, специалист по американской печати Sotheby's.

Киффер также прокомментировал состояние артефакта, отметив, что "отлично", что он хранился внутри картины.

"Не было абсолютно никакой реставрации, никакого ремонта. Она была без рамы и без подложки", — продолжил он, отметив, что копии без подложки имеют большую ценность.

Очевидно, чернила также были влажными, когда их складывали.

Киффер сказал: "Самая первая строка — "В Конгрессе, 4 июля в 1776 году" — появляется на нижнем поле с обратной стороны, как слабая офсетная или теневая печать, являющаяся еще одним доказательством срочности, которую испытывали Джон Данлап, печатник, и другие, распространяя этот документ".

Напомним, женщина купила винтажную посуду за копейки, а она оказалась настоящим сокровищем. Американка поделилась историей о неожиданной находке.

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