Мужчина неожиданно нашел зуб мамонта во время прогулки (фото)

Мамонты / © pixabay.com

В Германии житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер во время прогулки по берегу реки Рейн наткнулся на уникальную находку — коренной зуб мамонта.

Об этом пишет Bild.

Вагнер признался, что часто выходит на берег, когда уровень воды в реке снижается, чтобы поискать старинные предметы. На этот раз удача оказалась особенной — он обнаружил останки весом около 4 кг, которым по меньшей мере 15 тыс. лет.

«Я сразу понял, что это что-то особенное. Сначала я загуглил, как выглядит зуб, потом поговорил с экспертами», — рассказал мужчина.

Ранее он находил в реке монеты, кирпичи, часы, а также опасные предметы.

«Были и неразорвавшиеся боеприпасы со Второй мировой. Тогда я сразу звонил в полицию и пожарным. Но такой большой зуб мамонта это, конечно, невероятно», — рассказал Вагнер.

Рустам Вагнер с найденным зубом мамонта / © Bild

Специалисты подтвердили уникальность находки.

«Необычность находки в том, что он так хорошо сохранился. Только в Рейнской области ежегодно поступает около шести сообщений о подобных находках. Но часто они уже повреждены, рассыпаются. Этот зуб мог принадлежать шерстяному мамонту», — отметил геоархеолог Филипп Шульте.

Сейчас зуб передали на экспертизу для точного определения его возраста. Не исключено, что после исследований зуб станет частью музейной экспозиции. Ученые предполагают, что мамонт, которому он принадлежал, жил в регионе современного Дюссельдорфа.

Найденный зуб мамонта / © Bild

Напомним, украинский военный Сергей во время обустройства позиций в Ровенской области нашел в окопе зубы мамонта, которым более 12 тыс. лет.

А в Полтавской области недавно краевед Наталья Погорелова нашла бивень мамонта во время копания глины.