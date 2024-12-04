Мужчина несправедливо провел 21 день в тюрьме из-за ошибки: что произошло (фото)

Аргентинец был несправедливо заключен после того, как полиция приняла 18 контейнеров талька за кокаин, и понадобилось три недели, чтобы определить истинную природу вещества.

Об этом пишет Oddity Central.

В начале октября Максимилиано Акоста сел в автобус в городе Мендоса, следовавший в столицу страны Буэнос-Айрес. Вскоре автобус остановили в Ла-Пасе, чтобы команда жандармов провела рутинную проверку.

Проверив багаж пассажиров, они обнаружили у Акосты 18 контейнеров с тальком и допросили его об этом. Несмотря на объяснение мужчины, что контейнеры действительно содержали тальк для личного использования, жандармы задержали его по подозрению в хранении наркотиков. Тесты, проведенные после ареста, показали, что 18 контейнеров были наполнены кокаином, и Максимилиано бросили за решетку, даже не предупредив его семью о его ситуации.

"В результате проверки сотрудники обнаружили, что гражданин перевозил в своих вещах контейнеры с тальком для личной гигиены", — говорится в заявлении жандармерии от 2 октября, добавляя, что во время операции было изъято в общей сложности 2 килограмма и 444 грамма кокаина.

Это было настолько большое задержание, что даже министер безопасности Аргентины Патрисия Буллрич написала о нем в социальных сетях: "Мужчина пытался обойти контрольно-пропускной пункт в Мендосе, перевозя более 2 кг кокаина, спрятанного в тальковых контейнерах в автобусе междугородного сообщения. Но жандармерия быстро обнаружила его благодаря его нервозности и подозрительному поведению".

Полицейские перепутали тальк с кокаином / Фото: Gendarmeria Nacional Argentina

После протестов Максимилиано белый порошок отправили на экспертизу в другую лабораторию, но его бросили в тюрьму. Мужчина утверждает, что полиция даже не позаботилась сообщить его семье об аресте, а конфискованные вещи были украдены, пока он находился за решеткой.

Максимилиано был задержан на 21 день, пока не пришли результаты второго теста. Оказалось, что белоснежный порошок был обыденным тальком, и его отпустили. Только вместо извинений его высадили на сельскую дорогу, и он вынужден был обращаться к автомобилистам с призывом вернуться домой. Что касается жандармерии, ее представитель заявил СМИ, что задержание Акосты было чистой ошибкой.

О том, почему Акоста путешествовал с 18 контейнерами талька, его мама рассказала аргентинским СМИ, что у него наступили тяжелые времена, и он купил контейнеры, чтобы перепродать их в столице.

Напомним, туристу грозит тюрьма в Дубае из-за смайлика в SMS. Стало известно, что и кому он отправил.

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