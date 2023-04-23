Мужчина невероятно разбогател, просто сидя на пляже

Невероятно повезло 67-летнему Киму Бушеру из штата Мичиган, который по дороге на отдых на берегу моря приобрел лотерейный билет на заправке Shell в Феннвилле.

Как сообщает UPI, уже находясь на пляже, мужчина узнал, что выиграл 150 тысяч долларов.

"Через несколько дней я сидел на пляже и решил проверить свой билет. Я увидел, как кто выиграл приз в 150 тысяч долларов, а затем начал проверять свои номера”, — сказал Бушер в разговоре с представителями Мичиганской лотереи.

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Отдых американца заиграл новыми красками, когда он понял, что ему тоже выпал выигрышный билет. Но поверил он в это не сразу.

"Я попросил свою жену пересмотреть билет, чтобы убедиться в этом, а потом мы позвонили нашей семье, чтобы сообщить им хорошие новости", — сказал он.

По словам счастливого обладателя выигрышного лотерейного билета, часть денег он планирует положить на свой банковский счет, а остальные - раздать членам своей семьи и потратить на благотворительность.

Напомним, мужчина из Северной Каролины (США) ошибся, пытаясь купить лотерейный билет Cash 5, однако эта ошибка привела к выигрышу более 200 тысяч долларов.

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