Мужчина обнаружил кости дельфина в возрасте 8000 лет, копая бассейн в своем саду - фото

Мужчина, копавший бассейн в своем саду, обнаружил доисторического дельфина.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Пол Макдональд нашел скелет в своем дворе в Стерлинге, Шотландия, где он сохранился в глине примерно на 80 см ниже уровня земли.

44-летний ортопед назвал находку "удивительной".

"Мы купили дом шесть лет назад, и я нашел несколько старых бутылок и монет, но я всегда хотел найти что-то подобное. Я увидел округлость черепа, морду и зубы и понял, что это дельфин. Я знал, что он должен быть старым", – прокомментировал Пол.

Пол Макдональд / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Его жена, 42-летняя Джулианна, сказала: "Только Пол мог найти дельфина в наполовину вырытом бассейне".

Хотя находка расположена в нескольких километрах от моря, считается, что дельфина выбросило на берег, когда этот район был частью береговой линии после последнего ледникового периода, а затем его съели охотники-собиратели.

Скелет дельфина / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Среди костей был найден сломанный инструмент из рога оленя, который использовался для обработки мяса.

Национальный музей Шотландии взял череп для анализа. Эндрю Китченер, главный куратор отдела позвоночных в NMS, сказал: "Я работаю в NMS уже 35 лет, и это впервые, когда что-то подобное появилось из глины. Это важная находка. Похоже, это выброшенное на берег животное, хранившееся все это время, пока Пол не обнаружил его, что есть своего рода чудом. Он достаточно маленький, так что, возможно, это самка, и его зубы стерты, что говорит о том, что это более старое животное".

Скелет дельфина / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Кости китов, найденные неподалеку от Стерлинга, были обнаружены в 1897 году, но недавних записей об обнаружении дельфинов нет. Кости теперь принадлежат Полу, но инструмент из рога, возможно, объявят сокровищем.

Согласно шотландскому законодательству, если вы найдете предмет, который может быть сокровищем, нужно сообщить об этом отделу сокровищниц в Национальном музее Шотландии, местному музею или археологу местного совета. Затем комитет решает, следует ли оставить объект для музея, и если это произойдет, тот кто его нашел может получить вознаграждение.

Напомним, в пещере Баттифратта в итальянском регионе Лацио нашли глиняную "Барби" в возрасте 7 тысяч лет. Рядом с "куклой" был обнаружен человеческий скелет.

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