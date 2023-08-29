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Мужчина обнаружил под ковром письмо солдата матери, написанное во время Первой мировой войны (фото)

Мужчина обнаружил под ковром письмо солдата матери, написанное во время Первой мировой войны (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1794
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина обнаружил под ковром письмо солдата матери, написанное во время Первой мировой войны (фото)

Письмо американского солдата к матери / Фото: reddit

Он служил в американских экспедиционных войсках.

Мужчина обнаружил письмо солдата к своей матери, которое было спрятано от мира более ста лет.

Об этом пишет Mirror.

Он и его жена недавно переехали в дом ее бабушки и приступили к ремонту.

Разрывая старый ковер, было обнаружено письмо американского солдата, отправленного во Францию в 1917 году. На остатках бумаги, первоначально отправленной "На действительной службе в американском экспедиционном корпусе", написано:

"Моя дорогая мама. Просто несколько строк, чтобы сообщить, что со мной все хорошо и я чувствую себя хорошо. Вчера открылась наша Y.M.C.A, и это, конечно, удобная вещь. У нас отличная погода [неразборчиво] и мы работаем [неразборчиво]. Я мало о чем могу написать. [Неразборчиво] корабль [неразборчиво] так строго. Конечно, и пишите как можно чаще. С любовью, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франция".

Письмо американского солдата к матери / © reddit
Письмо американского солдата к матери / Фото: reddit
Письмо американского солдата к матери / © reddit
Письмо американского солдата к матери / Фото: reddit

Когда он впервые обнаружил письмо, он предположил, что оно было отправлено двоюродным дядей бабушки. Но позже обнаружил, что он был от предыдущего жильца дома. В сообщении, появившемся на Reddit, он сказал: "Мы нашли это письмо в доме, которое только что купили у бабушки моей жены. Оно лежало под ковром, поэтому оно в приличном состоянии, учитывая, что оно прожило черт знает сколько лет. Она жила в нем с 1962 года и имеет вещи, принадлежащие нескольким поколениям, и мы быстро предположили, что его послал ее покойный прапрадед, доктор Ральф Пауерс, который служил (и в конце концов умер в России) во время службы как член Американского экспедиционного корпуса. Оказывается, его прислал доктор Джордж М. Паркер. Он жил в этом доме бабушке моей жены. Дико!".

Но это было не единственное сокровище, которое он нашел во время ремонта: он также наткнулся на коллекционную бейсбольную карточку Брукса Робинсона, спрятанную внутри стены. Он добавил: "Карточка принадлежала моему тестю. Он сказал, что играл на чердаке прямо над тем местом, где она была найдена. Он помнит конкретную карту. Достаточно потрясающая память, чтобы вспомнить что-то относительно малоизвестное, что произошло 60 лет назад!".

Напомним, найден автор послания в бутылке, которое за четыре года приплыло из Ирландии в США. Ее быстро удалось разыскать.

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Дата публикации
Просмотры
1794
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