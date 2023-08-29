Мужчина обнаружил под ковром письмо солдата матери, написанное во время Первой мировой войны (фото)

Мужчина обнаружил письмо солдата к своей матери, которое было спрятано от мира более ста лет.

Об этом пишет Mirror.

Он и его жена недавно переехали в дом ее бабушки и приступили к ремонту.

Разрывая старый ковер, было обнаружено письмо американского солдата, отправленного во Францию в 1917 году. На остатках бумаги, первоначально отправленной "На действительной службе в американском экспедиционном корпусе", написано:

"Моя дорогая мама. Просто несколько строк, чтобы сообщить, что со мной все хорошо и я чувствую себя хорошо. Вчера открылась наша Y.M.C.A, и это, конечно, удобная вещь. У нас отличная погода [неразборчиво] и мы работаем [неразборчиво]. Я мало о чем могу написать. [Неразборчиво] корабль [неразборчиво] так строго. Конечно, и пишите как можно чаще. С любовью, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франция".

Письмо американского солдата к матери / Фото: reddit

Письмо американского солдата к матери / Фото: reddit

Когда он впервые обнаружил письмо, он предположил, что оно было отправлено двоюродным дядей бабушки. Но позже обнаружил, что он был от предыдущего жильца дома. В сообщении, появившемся на Reddit, он сказал: "Мы нашли это письмо в доме, которое только что купили у бабушки моей жены. Оно лежало под ковром, поэтому оно в приличном состоянии, учитывая, что оно прожило черт знает сколько лет. Она жила в нем с 1962 года и имеет вещи, принадлежащие нескольким поколениям, и мы быстро предположили, что его послал ее покойный прапрадед, доктор Ральф Пауерс, который служил (и в конце концов умер в России) во время службы как член Американского экспедиционного корпуса. Оказывается, его прислал доктор Джордж М. Паркер. Он жил в этом доме бабушке моей жены. Дико!".

Но это было не единственное сокровище, которое он нашел во время ремонта: он также наткнулся на коллекционную бейсбольную карточку Брукса Робинсона, спрятанную внутри стены. Он добавил: "Карточка принадлежала моему тестю. Он сказал, что играл на чердаке прямо над тем местом, где она была найдена. Он помнит конкретную карту. Достаточно потрясающая память, чтобы вспомнить что-то относительно малоизвестное, что произошло 60 лет назад!".

Напомним, найден автор послания в бутылке, которое за четыре года приплыло из Ирландии в США. Ее быстро удалось разыскать.

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