Мужчина обнаружил под своим домом "подземелье пыток" из скрытых комнат и проходов — фото

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Напуганный домовладелец рассказал, как обнаружил под своим домом лабиринт скрытых комнат и тоннелей в стиле Индианы Джонса.

«Нашел сеть тоннелей и комнат под своим домом», — написал ошеломленный мужчина в вирусном сообщении на Reddit вместе со фотографиями своей находки.

На фотографиях изображена лестница, ведущая в подвал, разнообразные темные проходы и лабиринт с многочисленными дверными проемами.

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Также показаны некоторые очень жуткие с виду помещения, в частности мрачная, похожая на камеру комната с решеткой на полу и шахтой пробивающегося сквозь потолок света.

В другой камере есть открытые трубы и единственный светодиодный фонарь, освещающий шаблонное окружение.

«Тоннели просто продолжаются», — написал он, добавив, что всего было пять комнат, в некоторых из которых была проточная вода, а в других — электричество.

Назначение этих подземных покоев неясно, но он отметил, что там было «много загрязненных одеял, возможно, с кровью».

Найденный подвал

У пользователей были свои догадки о функции подземной сети: «Поздравляю. Теперь у вас есть собственная пыточная», «Время бежать. Серийный убийца возвращается».

Однако некоторые не были ошеломлены увиденным. «Разве это не называется просто «подвал»?» — прокомментировал один недовольный комментатор.

Найденный подвал

Также пользователи предложили, как можно обновить это пространство: «Вычистите это место, и вы получите хорошее скрытое бомбоубежище», «Брат, тебе нужно полностью вычистить это место и превратить его в красивый бар или место для тусовок».

Напомним, это не первый случай, когда кто-то обнаруживает своеобразный проход под своим домом. В прошлом году американец обнаружил, что жил на вершине святыни из человеческих костей. Он был напуган находкой в пещере под домом, которым владел более 50 лет.