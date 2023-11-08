Мужчина обнаружил под своим домом подземный город, которому 2000 лет - фото

Житель турецкого города Кайсери обнаружил под своим домом 200-метровый подземный город, которому 2000 лет.

Об этом сообщает Haber Turk.

Со временем, когда первые жители покинули это место, другие люди использовали его как сарай и склад. Позже они поднялись на поверхность и построили дома наверху.

Мужчина нашел под домом подземный город / Фото: haberturk.com

В подземном городке есть несколько уровней, соединенных тоннелями.

Мужчина нашел под домом подземный город / Фото: haberturk.com

57-летний Мустафа Халиджиоглу сказал: "Мы переехали в город после окончания начальной школы. После того, как я разделил наследие моего отца с братьями и сестрами, его дом перешел мне. Также я купил дома наших соседей. Мы начали здесь исследования".

Мужчина нашел под домом подземный город / Фото: haberturk.com

Мустафа добавил, что не знал, что под домом был подземный город. Теперь мужчина имеет цель привести его в порядок и показывать туристам.

Мужчина нашел под домом подземный город / Фото: haberturk.com

"Мы боялись войти без света. Когда мы убирали здесь грязь, был обнаружен подземный город. Мы очистили эти места. Наша единственная цель здесь – оставить наследство о себе для будущих поколений. Этот процесс нас утомил как материально, так и морально. Работаем здесь летом и зимой за собственный капитал 5 лет. Мы хотим, чтобы туристы, которые приезжают сюда, увидели что-то вместо руин. По моим оценкам площадь подземного города, в котором мы работаем, составляет 300 квадратных метров. Все это место было полно грязи. Здесь были завалы мусора прошлого века. Это утомляло нас больше всего. Мы сделали поверхностную уборку. По нашим оценкам, здесь 3-4 этажа. Это место нужно серьезно осветить. Здесь очень серьезная история", — сказал он.

Мужчина нашел под домом подземный город / Фото: haberturk.com

Напомним, мужчина полгода прожил незамеченным под лестницей в торговом центре. Он установил спальную палатку, а также небольшой письменный стол и офисный стул.

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