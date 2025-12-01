Мужчина обнаружил у себя в подвале "гиганта", которого не смог выпроводить: что известно

Дом (иллюстративный фото) / © Credits

Владелец дома в Калифорнии Кеннет Джонсон испытал шок, обнаружив, что огромный бурый медведь занял подвал его дома, пролез через крохотное отверстие. Из-за праздничных выходных мужчина вынужден ждать помощи от Департамента рыбы и дикой природы.

Об этом пишет Daily mail.

63-летний Кеннет Джонсон заподозрил неладное еще в апреле, когда заметил вырванный кирпич и сломанный деревянный каркас, закрывавший доступ в подвал. Он установил камеру в июне, но только на прошлой неделе обнаружил причину повреждений — гигантского бурого медведя.

Джонсон был удивлен, как такое крупное животное смогло протиснуться в небольшое пространство.

«Я не знаю, как оно туда попало. Это, пожалуй, какой-нибудь акробат», — сказал Джонсон газете.

Также добавил, что медведь так велик, что «его желудок касается земли». На видеозаписи, полученной из камеры, видно, как медведь с желтой биркой в левом ухе, напрягаясь, выползает из подвала. Камера зафиксировала, что животное часто оставляет тайник днем для поиска пищи, но возвращается ночевать. В пятницу, когда Джонсон менял батарейки в камере, зверь рявкнул на него из подвала.

«Я дрожал, как осенний лист, полчаса», — рассказал он изданию.

Медведь поселился в подвале в доме. Фото: dailymail.co.uk

Он сразу же обратился в Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, который направил его в Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы. Однако через праздничные выходные Джонсону сообщили, что ответ и помощь поступят не раньше понедельника.

«Неудобно заходить на кухню с мыслью, что там медведь», — добавил владелец дома.

Медведь не проявлял агрессию. Джонсон не считает, что животное причиняет вред, однако держится на расстоянии. Даже кот Бу панически боится своего нового соседа. Джонсон, привыкший к дикой природе Альтадены (его отец однажды нашел восьмифутового удава в гараже), предполагает, что изменение среды обитания животных связано с засухами и пожарами. Он вспомнил случай, когда после пожара в Итоне 500-фунтовый медведь по кличке Йоги поселился под домом в Пасадене.

Джонсон, еще не знающий пола своего нежелательного гостя, рассматривает имена Урса или Барри. В последний раз он видел его ранним утром в субботу, но «он с тех пор не исчезал».

«Меня это устраивает. Но я хочу, чтобы он отсюда выбрался», — резюмировал Джонсон.

Напомним, в японской префектуре Гумма 69-летний охранник пострадал после нападения медведя в общественном туалете. Это еще один случай в ряде рекордных по масштабу атак, которые этой осенью фиксируют по всей стране, включая населенные районы.