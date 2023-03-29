Мужчина обнажился в самолете и помочился на пассажира

Он испортил сиденье самолета на сумму более 1000 долларов.

Мужчина по имени Адам Перч помочился на попутчика в самолете.

Инцидент произошел в переполненном рейсе British Airways из Барбадоса в Хитроу, пишет dailystar.co.uk.

Сообщается, что он разозлился, обнажился и повсюду помочился. Так, Перч испортил сиденья самолета на сумму свыше 1000 долларов, а также намочил своей мочой обувь и носки попутчика Томаса Хомфри и плюшевого мишку и бутылку с принадлежащими его ребенку напитками.

Магистратский суд Аксбриджа узнал, что 54-летний Адам употреблял алкоголь на протяжении всего полета назад в Великобританию из Барбадоса. Так, он выпил две бутылки рома и имбирного эля, пока ждал посадку на рейс, и две маленькие бутылки вина, когда был на борту самолета.

Хомфри дремал, пока не услышал, как его жена кричит: "Боже мой, он повсюду писает".

Обвинитель сообщил суд: "Моча хлюпала на его ногах и ступнях. Мистер Перч достал свои гениталии и обильно мочился. Это был битком набитый самолет. Присутствовали дети, в том числе его собственные".

В следующем месяце Адаму будет вынесен приговор Королевским судом Айлворта.

Напомним, женщина наложила в шорты во время марафона. Спортсменка сказала, что ей "плевать" на этот инцидент и она его не стесняется.

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