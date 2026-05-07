Мужчина обнажился в самолете на глазах у шокированной женщины и ребенка: этим все не закончилось

Мужчина шокировал поведением в самолете / © pexels.com

Реклама

Инженер-биотехнолог обнажился во время дальнемагистрального рейса авиакомпании «Эмирейтс» из Дубая в Великобританию.

Об этом пишет dailymail.com.

27-летний Бритто Лоренс, который имеет степень магистра пищевых наук и биотехнологий, был замечен, когда обнажался и совершал сексуальные действия на глазах у молодой матери, которая сообщила о его действиях бортпроводникам.

Реклама

Лоренс сидел на одном из трех мест в ряду, остальные два занимали мать и ее маленький сын, когда рейс вылетел из Дубая в Ньюкасл в июне прошлого года.

Женщина заметила, что мужчина делал что-то странное под подушкой. Сначала она подумала, что у него есть оружие, однако впоследствии оказалось другое.

Когда она поняла, что на самом деле он обнажал себя, она известила об этом бортпроводников, и Лоренса задержали.

В своем личном заявлении в качестве жертвы женщина сказала: «Я старалась сдержать свои эмоции, чтобы не вызвать у сына еще большего испуга».

Реклама

Она описала себя как «глубоко расстроенную» этим инцидентом.

Во время допроса Лоренс отрицал, что намеренно обнажал себя, но теперь признает, что занимался мастурбацией. Лоренс спал, проснулся с ощущением дискомфорта и выдвинул свои гениталии из-под белья.

Сейчас идет суд.

Новости партнеров