- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина обнажился в самолете на глазах у шокированной женщины и ребенка: этим все не закончилось
Мужчина в самолете обнажился и мастурбировал на глазах у шокированной женщины и ребенка.
Инженер-биотехнолог обнажился во время дальнемагистрального рейса авиакомпании «Эмирейтс» из Дубая в Великобританию.
Об этом пишет dailymail.com.
27-летний Бритто Лоренс, который имеет степень магистра пищевых наук и биотехнологий, был замечен, когда обнажался и совершал сексуальные действия на глазах у молодой матери, которая сообщила о его действиях бортпроводникам.
Лоренс сидел на одном из трех мест в ряду, остальные два занимали мать и ее маленький сын, когда рейс вылетел из Дубая в Ньюкасл в июне прошлого года.
Женщина заметила, что мужчина делал что-то странное под подушкой. Сначала она подумала, что у него есть оружие, однако впоследствии оказалось другое.
Когда она поняла, что на самом деле он обнажал себя, она известила об этом бортпроводников, и Лоренса задержали.
В своем личном заявлении в качестве жертвы женщина сказала: «Я старалась сдержать свои эмоции, чтобы не вызвать у сына еще большего испуга».
Она описала себя как «глубоко расстроенную» этим инцидентом.
Во время допроса Лоренс отрицал, что намеренно обнажал себя, но теперь признает, что занимался мастурбацией. Лоренс спал, проснулся с ощущением дискомфорта и выдвинул свои гениталии из-под белья.
Сейчас идет суд.