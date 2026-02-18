Мужчина обнял собственную собаку, а теперь ему грозит наказание: в чем причина

Собака / © pexels.com

Полиция графства Девон (Великобритания) зафиксировала случай нарушения правил дорожного движения с помощью системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Камера сняла водителя, который во время управления транспортным средством держал на руках собаку.

Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на одной из автодорог в городе Барнстейпл. Для мониторинга соблюдения ПДД местная полиция использует мобильные камеры с искусственным интеллектом. Как правило, это оборудование применяется для обнаружения водителей, которые используют мобильные телефоны во время движения или не пристегнуты ремнями безопасности.

Однако в этот раз система зафиксировала другой тип нарушения. На полученном снимке видно, что водитель управляет автомобилем одной рукой, поскольку другой держит собаку, сидящую у него на коленях.

Водитель обнимает собаку / © Фото из открытых источников

Пресс-служба полиции Девона и Корнуолла сообщила, что зарегистрированному владельцу автомобиля отправлено сообщение о намерении привлечь его к ответственности. Действия водителя квалифицируют как ненадлежащее управление транспортным средством, поскольку у него не было полного контроля над автомобилем.

Правоохранители опубликовали фотодоказательство в социальных сетях, отметив риски таких действий.

В полиции отметили, что пребывание незакрепленного животного на руках водителя создает опасность для всех участников дорожного движения. Животное может вести себя непредсказуемо или заблокировать органы управления автомобилем.

Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдения правил перевозок домашних животных. Согласно рекомендациям, собаки и другие любимцы должны быть надежно зафиксированы на заднем сиденье с помощью специальных ремней безопасности или находиться в переносках, чтобы не отвлекать водителя и не травмироваться при экстренном торможении.

Напомним, в австрийском городе Энс домашняя собака, испугавшись взрыва петарды, сбежала со двора и спровоцировала масштабную спасательную операцию. Животное более четырех часов бежало через город, пересекло мост через Дунай и выбежало на федеральную трассу в направлении Линца, преодолев около 12 километров.

Из-за опасности полиция была вынуждена ограничить движение транспорта. В конце концов собаку поймали в Маутгаузене и вернули владелице.