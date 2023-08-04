Мужчина обустроил тайную квартиру в торговом центре и жил там годами – фото

Мужчина создал секретную квартиру в торговом центре после того, как его выселили из квартиры те же застройщики, которые построили ТЦ.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Майклу Таунсенду нужно было быстро найти место для жизни после того, как разработчики дали ему приказ о выселении.

Его вдохновение пришло в виде радиорекламы ТЦ в его городе, в котором говорилось, как было бы здорово, если бы люди могли жить в торговом центре.

Майкл впервые увидел неиспользуемое пространство под Providence Place Mall в Род-Айленде, США, во время своей ежедневной пробежки в 1999 году.

Подозревая, что внутри может быть скрытое пространство, он присмотрелся поближе и наткнулся на комнату, которая выглядела так, будто существует только благодаря формированию вокруг нее специально спроектированных зон.

В последующие месяцы историческое здание Таунсенда в мельничном районе оказалось под угрозой сноса со стороны тех же застройщиков, которые отвечали за создание торгового центра.

Он решил, что пора устроить секретный дом в пространстве, которое он видел в торговом центре. Таунсенд снова посетил найденную им комнату и обнаружил, что она не используется, поэтому решил посмотреть, смогут ли он и его друзья жить в торговом центре.

Он сказал: "Новый план не состоит в том, чтобы просто жить в торговом центре всего неделю, а теперь просто жить в торговом центре".

Квартира площадью 69,6 квадратных метра была построена в 2003 году. Она была обставлена диваном и игровой приставкой. Однако у них не было водопровода, поэтому мужчинам приходилось пользоваться общественными туалетами центра.

Мужчина обустроил квартиру в ТЦ / Фото: Youtube/Be Amazed

Согласно NBC News, Таунсенд и его товарищи также построили стену из шлакоблоков и подсобную дверь, чтобы скрыть ее.

Они прожили там четыре года, прежде чем план начал рушиться, и охрана обнаружила секретные раскопки.

Мужчина обустроил квартиру в ТЦ / Фото: Youtube/Be Amazed

Однажды компания, которая поклялась никому не говорить о квартире, обнаружила, что их служебные двери выбиты, а их PlayStation, альбом с рисунками и фото исчезли.

В ответ они приняли дополнительные меры предосторожности, в частности использовали квартиру только ночью. Но охранники следили за помещением

И однажды Таунсенда поймали и обвинили в незаконном проникновении. Он настаивал на том, что "все усилия были по сочувствию, чтобы лучше понять торговый центр и жизнь покупателя".

Судья дал ему испытательный срок, но пожизненно запретил посещать торговый центр.

Через годы Таунсенд, который до сих пор живет в этом районе, сказал: "Я действительно хотел бы вернуться".

Напомним, одержимый эротикой отец сделал дома музей секса из 10 000 старинных игрушек и кукол. Он желает открыть его для гостей.

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