Мужчина обвинил мать его детей в краже спермы: хотел сына, а родилось – двое

Судебный процесс продолжается.
В турецкой провинции Измир 61-летний бизнесмен обвинил 45-летнюю мать своих детей в краже его спермы. Женщина требует от него заплатить ей 37 тыс. долларов.
Об этом сообщает nypost.com.
Мужчина в суде обвинил мать своих детей в том, что она украла его сперму. Однако суд отклонил эту жалобу, отметив, что это невозможно.
45-летняя Севтап Сенсари рассказала, что у нее с мужчиной в 2000 году были отношения. Он обещал на ней жениться, если она родит ему сына. Для этого женщина согласилась на экстракорпоральное оплодотворение. Однако когда Севтап родила мальчиков-близнецов, мужчина отказался от своих намерений.
Поэтому женщина подала в суд и требует от мужчины выплатить ей 37 тыс. долларов. Хотя бизнесмен отказался от проведения ДНК-экспертизы, суд признал, что близнецы – это его дети. Судебный процесс продолжается.
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