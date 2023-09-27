Мужчина обвинил жену в жуткой находке службой безопасности аэропорта: что у него было

Мужчина обвинил свою жену в том, что помешало ему пройти проверку безопасности в аэропорту и может привести к штрафу в размере 15 000 долларов.

Об этом пишет Independent.

Офицеры Управления транспортной безопасности (TSA) в национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана в американском штате Вирджиния обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда он проходил через рентгеновский аппарат.

Оружие было найдено и конфисковано при осмотре ручной клади, хотя пассажир отрицал какие-либо сведения о том, что оно там находилось, и сказал, что сумку ему собирала жена.

Пистолет, который нашли в ручной клади / Фото: TSA

TSA подтвердило, что в зависимости от обстоятельств может взиматься большой сбор.

Это было шестое огнестрельное оружие, перехваченное в аэропорту за три недели.

По данным TSA, в 2023 году на 262 из 430 контрольно-пропускных пунктов аэропортов США было обнаружено 6542 единицы огнестрельного оружия. Из этого оружия 88 процентов было заряжено.

В США пассажирам разрешается путешествовать только с огнестрельным оружием в зарегистрированном багаже, и оно должно быть выгружено и упаковано в "запирающийся жесткий футляр", который "должен быть доставлен на стойку регистрации авиакомпании для декларирования", согласно правилам TSA.

Напомним, в Польше из-за шутки в аэропорту туриста не пустили в самолет и оштрафовали. Турист летел на отдых в Турцию.

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