Мужчина обязался платить "алименты на кошек" после развода: какая сумма

Мужчина будет выплачивать средства бывшей жене каждые три месяца в течение десяти лет.

Кошки

Кошки / © Pexels

В Стамбуле, Турция, мужчина согласился финансово поддерживать своих двух кошек даже после развода – в течение десяти лет.

Об этом пишет Oddity Central.

Бугра, проживающий в Стамбуле, развелся со своей женой Эзги по взаимному согласию, сославшись на "серьезную несовместимость и разрушение основ брака". Экс-возлюбленные не требовали никаких компенсаций или алиментов друг от друга, но к соглашению о разводе они добавили необычный пункт: мужчина берет на себя финансовые обязательства по содержанию двух домашних любимцев.

Согласно официальному документу, Бугра передает опеку над котами своей бывшей жене и соглашается платить 10 000 турецких лир (около 240 долларов США) каждые три месяца на их содержание.

"Стороны договорились, что два кота, принадлежащие Бугре, останутся с Эзги. До тех пор, пока коты будут находиться с ней, и в любом случае до 10 лет, Бугра будет выплачивать 10 000 лир в квартал для покрытия расходов на уход за животными", - говорится в соглашении.

Сумма, предусмотренная документом, будет ежегодно корректироваться в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ), устанавливаемым Турецким институтом статистики (TÜİK).

Местные медиа уже назвали эту договоренность примером нового типа алиментов, который может создать прецедент в турецком законодательстве. Юристы предполагают, что подобная практика может стать ориентиром для других разводящихся пар, но хотят сохранить общую ответственность за домашних животных.

