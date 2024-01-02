Мужчина очень быстро надел 10 пар трусов и попал в Книгу рекордов Гиннеса - видео

Австралиец побил необычный мировой рекорд – быстрее всех надел 10 пар трусов.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Николас Мэннинг из Брисбена сказал, что всегда хотел стать рекордсменом, и в конце концов остановился на попытке завоевать титул в надевании нижнего белья.

Мэннинг сказал, что ему понадобилось шесть месяцев практики. За это время он разрабатывал и усовершенствовал свою технику.

Он успешно побил рекорд со временем 13,03 секунды.

Напомним, пицца с 1001 сортом сыра побила мировой рекорд. Она содержит 940 французских сыров и 61 сыр из других частей света.

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