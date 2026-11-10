Мужчина одновременно занимал 5 государственных должностей: ничего не делал, но получил 21 миллион гривен

Мужчина одновременно работал на пяти работах / © Credits

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В Великобритании Кашим Чоудхури более трёх с половиной лет работал одновременно в нескольких правительственных ведомствах и получал разные зарплаты. После разоблачения ему грозит наказание за мошенничество.

Об этом пишет dailymail.com.

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Мужчина заработал почти 350 000 фунтов стерлингов

Этот человек занимал целых восемь должностей на государственной службе, которые частично дублировали друг друга. У него никогда не было меньше двух должностей с полной занятостью одновременно, иногда — три, а в разгар мошенничества у него было пять разных руководящих постов: в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra); Агентстве по вопросам медицинской безопасности Великобритании; Министерстве бизнеса и торговли; Агентстве по пищевым стандартам и Министерстве внутренних дел.

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56-летний Чоудхури получил 349 378,81 фунтов стерлингов (21 миллион 374 тысячи гривен) за то, что фактически ничего не делал. Однако он просил всех поверить, что с его стороны не было преступного умысла, что он «не мог ясно мыслить», когда вводил руководство в заблуждение относительно своего статуса занятости.

Мужчину признали виновным по девяти пунктам обвинения в мошенничестве, в частности в предоставлении ложных сведений и получении неправомерной выгоды.

Что придумал мужчина

Его мошенническая деятельность началась после пандемии Covid, когда он стал работать из дома и часто брал больничные.

Был момент, когда его одновременно наняли пять департаментов, Чоудхури должен был по контракту работать 183 часа в неделю — это больше, чем общее количество часов в семи днях, даже если, как отметил прокурор, «он совсем не спал и работал круглосуточно каждый день недели, включая выходные».

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В то же время руководство было недовольно работой этого мужчины, однако не увольняло его из-за бюрократических препон. Кашим Чоудхури даже занимал должность «руководителя программы в сфере общественного здравоохранения». Мошенническая схема стала возможной благодаря удаленной работе из дома: даже во время видеосвязи мужчина не включал камеру и часто жаловался на самочувствие. Часть коллег его жалела, чем он и пользовался.

Сейчас, после раскрытия аферы, ему грозит наказание.

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