Мужчина оригинально отомстил бывшей жене за измену: на ком он женился

В Индии в штате Бихар муж решил отомстить своей любимой из-за измены: он женился на жене ее любовника.

Об этом пишет ndtv.com.

Руби Дэви и Нирадж поженились в 2009 году. В браке пара родила 4 детей. Через несколько лет после свадьбы мужчина узнал, что у его жены есть любовник. В феврале 2022 года женщина сбежала от своего супруга вместе с другим. Возмущенный мужчина обратился к стражам порядка с заявлением о похищении его жены, однако те оказались бессильными в семейных обстоятельствах.

Нирадж решил отомстить своей бывшей и ее любовнику. Последний оказался тоже женат, а потому Нирадж заключил брак с его бывшей женой, которую тоже звали Руби.

Напомним, в США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон женился на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

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