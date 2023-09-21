Мужчина ошарашил, как добирается ежедневно на работу мимо 600 голодных крокодилов — фото, видео

Австралийский гид ежедневно проезжает через реку, наполненную 600 крокодилами, чтобы добраться до работы, и это ужасное путешествие часто заставляет его опасаться за свою жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

36-летний Дэвид Макмахон более 15 лет работает главным гидом Venture North Safaris на Северной территории Австралии. Он путешествует по самым отдаленным и живописным уголкам страны. Впрочем, ему приходится пересекать реку Ист Аллигатор, кишащую крокодилами.

Крокодилы в реке Ист Аллигатор

Дэвид поделился коротким роликом, на котором видно, что около 15 крокодилов следят за его машиной.

Мужчина также рассказал, что несоответствие в названии и существе произошло потому, что английский исследователь Филипп Паркер Кинг не мог отличить аллигаторов от крокодилов.

"Это действительно такое дикое место", — сказал Дэвид, глядя на смертоносные рептилии. "За эти годы я много раз пересекал эту реку с сердцем во рту! Хуже всего — ночью, и однажды мне пришлось пересечь ее очень глубоко, когда прилив прекратился и еще не начался новый отлив. Как только я заехал в воду, фары погасли, и мне пришлось двигаться вслепую, точно зная, что меня ждет, если я совершу ошибку".

Дэвид Макмахон

Но, несмотря на это, Дэвид искренне любит свою работу.

"Мне нравится иметь возможность поделиться красотой Северной Австралии с гостями со всего мира", – сказал он. "Здесь такое дикое место, и таких мест на планете становится все меньше".

Крокодил

Многие были шокированы тяжелыми поездками Дэвида на работу и похвалили его за храбрость.

Я бы так боялась этого – слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Молодец!

Мое беспокойство достигло пика, когда я смотрел это, ты такой храбрый

Другие решили бороться со своим страхом с помощью юмора: "Это дорога, которую мой отец ежедневно пересекал пешком, чтобы добраться до школы", "Там, по крайней мере, в пробке не застряешь".

Напомним, тиктокершу приговорили к двум годам заключения за видео со свиной шкуркой. Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара.

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