Мужчина ошарашил, как добирается ежедневно на работу мимо 600 голодных крокодилов — фото, видео

Ему нужно пересечь австралийскую реку.
Австралийский гид ежедневно проезжает через реку, наполненную 600 крокодилами, чтобы добраться до работы, и это ужасное путешествие часто заставляет его опасаться за свою жизнь.
Об этом пишет Daily Mail.
36-летний Дэвид Макмахон более 15 лет работает главным гидом Venture North Safaris на Северной территории Австралии. Он путешествует по самым отдаленным и живописным уголкам страны. Впрочем, ему приходится пересекать реку Ист Аллигатор, кишащую крокодилами.
Дэвид поделился коротким роликом, на котором видно, что около 15 крокодилов следят за его машиной.
Мужчина также рассказал, что несоответствие в названии и существе произошло потому, что английский исследователь Филипп Паркер Кинг не мог отличить аллигаторов от крокодилов.
"Это действительно такое дикое место", — сказал Дэвид, глядя на смертоносные рептилии. "За эти годы я много раз пересекал эту реку с сердцем во рту! Хуже всего — ночью, и однажды мне пришлось пересечь ее очень глубоко, когда прилив прекратился и еще не начался новый отлив. Как только я заехал в воду, фары погасли, и мне пришлось двигаться вслепую, точно зная, что меня ждет, если я совершу ошибку".
Но, несмотря на это, Дэвид искренне любит свою работу.
"Мне нравится иметь возможность поделиться красотой Северной Австралии с гостями со всего мира", – сказал он. "Здесь такое дикое место, и таких мест на планете становится все меньше".
Многие были шокированы тяжелыми поездками Дэвида на работу и похвалили его за храбрость.
- Я бы так боялась этого – слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Молодец!
- Мое беспокойство достигло пика, когда я смотрел это, ты такой храбрый
Другие решили бороться со своим страхом с помощью юмора: "Это дорога, которую мой отец ежедневно пересекал пешком, чтобы добраться до школы", "Там, по крайней мере, в пробке не застряешь".
Напомним, тиктокершу приговорили к двум годам заключения за видео со свиной шкуркой. Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара.
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