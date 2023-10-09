Мужчина ошарашил, протянув глазницами машину весом почти 2,5 т — фото, видео

Американец удивил своим талантом, протянув машину глазницами и подняв таким образом человека, проглотив меч.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Сначала Эндрю Стентон из Невады протянул невероятный вес в 2413 кг.

"Я тренировался для этого около 20 лет", – сказал он. "Я начал с очень легких весов и начал добавлять все больше и больше, и теперь я могу тянуть машину, и я очень доволен".

Эндрю Стентон / Фото: guinnessworldrecords.com

По словам официального судьи Книги рекордов Гиннеса Марко Фригатти, Эндрю пришлось протащить автомобиль как минимум на 10 метров, чтобы побить предыдущий рекорд в 411,65 кг, который с 2012 года удерживал "Космический ковбой" Чейн Халтгрен из Австралии.

Еще более странным было то, что на переднем сиденье автомобиля находился водитель, прибавляя вес почти к двум с половиной тоннам, которые Эндрю тянул своими глазницами.

Сделав несколько глубоких вдохов, Эндрю прикрепил к каждой глазнице по крючке и медленно начал тянуть красный кадиллак.

Три дня спустя Эндрю снова представил публике зрелище, когда он достиг своего второго рекордного титула на Lo Show dei Record, подняв 58,80 кг, при этом проглотив меч. Мужчина поднял женщину.

Эндрю Стентон / Фото: guinnessworldrecords.com

Эндрю снова сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем полностью проглотить меч и сесть на корточки, чтобы прикрепить крючки к каждой глазнице.

Медленно, используя глазницы, он приподнял ассистентку, удерживая вес в течение пяти секунд.

Напомним, подросток собрал со 143 000 игральных карт самую большую в мире конструкцию. Он воспроизвел копии четырех построек.

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