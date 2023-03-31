Мужчина ошеломил, что был в потустороннем мире, где ангелы предвидели две смерти: это сбылось

Самопровозглашенный "заклинатель привидений" Дэвид Ханзел пережил клиническую смерть и рассказал, что видел.

Так, мужчина поделился с dailystar.co.uk, что ангелы якобы рассказали, когда его собака и брат должны были умереть — и это свершилось.

57-летний Дэвид едва выжил после того, как в сентябре в 2015 году у него развилась легочная инфекция и сепсис. Он поделился, что во время посещения "потустороннего мира" на смертном одре ангелы назвали ему даты трагедий.

2015 год / Фото: dailystar.co.uk

Дэвид сказал, что стал видеть и слышать мертвых с 4 лет. Несмотря на то, что в детстве он переезжал, они "следовали за ним". Мистик добавил, что знал о своих сверхъестественных способностях еще с детства.

"Когда я был младше, у меня была способность слышать все звуки. Я слышал шепот, но родители их не слышали. Я слышал, как мертвые закрывали дверь, включался и выключался свет. Мне это надоело, вся моя жизнь стала дерьмовой, люди говорили, что я сумасшедший. Я начал употреблять алкоголь и наркотики", — поделился он.

Дэвид в детстве / Фото: dailystar.co.uk

Ханзел добавил, что его самый незабываемый контакт с божественными существами был, когда он был в коме в 2015 году. Тогда мужчине было 50 лет.

"У меня 70 процентов легких были покрыты инфекцией, и у меня был сепсис – он протекал по всему моему телу", – вспомнил он.

Через три дня медицинский персонал сказал родителям Дэвида, что он "не выживет".

"Я даже не знал, что умер. Меня унесло в нирвану, когда глаза закрылись, а все, что окружало, погрузилось в темноту. Они показали мне самый красивый золотисто-белый свет. Это было так красиво, и там были все эти ангелы. Они сказали мне, что еще одна причина, по которой мне пришлось вернуться, заключалась в том, что мой старший брат должен был умереть. Я также видел, что наша маленькая собачка Тото тоже умрет раньше моего брата", — поделился мужчина.

Дэвид пришел в себя через два месяца. За это время он похудел на 45 кг. Очнувшись, он рассуждал о том, что видел.

Он сказал: "Я думал, что это был сон. Я думал, что облажался, и все это было неправдой. Я начал страдать от депрессии, потому что теперь ты просто видишь мир по-другому".

Дэвид после клинической смерти / Фото: dailystar.co.uk

Но после того, как утверждения ангелов оправдались, Дэвид сказал, что знал, что события не были его воображением.

"Я все еще не верил в это, и тогда моя маленькая собачка умерла. Именно так, как они сказали — ее разодрали другие большие собаки в доме моих родителей. А потом у моего брата, как они и сказали, внезапно обнаружили рак легких четвертой стадии и опухоль головного мозга, и он умер через четыре месяца", — поделился Дэвид.

Дэвид добавил, что все его болезни, включая гипертонию, тяжелое тревожное расстройство и подозрение на повреждение мозга вследствие комы, были излечены.

Напомним, британец Кевин Хилл поделился своим опытом потустороннего мира после того, как пережил клиническую смерть. Врачи назвали его "чудо-человеком".

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