Мужчина ошеломил десятками рекордов, используя только свою бороду — фото
Американец Джоэл Страссер установил десятки мировых рекордов, используя собственную бороду в качестве «держателя» тысяч предметов — от зубочисток до свечей.
Серийный рекордсмен Джоэл Страссер из США снова и снова доказывает: его борода способна на большее, чем кажется на первый взгляд.
Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.
45-летний отец четырех детей прославился благодаря своей густой бороде, в которую он умудряется вставлять тысячи самых неожиданных предметов – от зубочисток до вилок, карандашей и даже елочных украшений.
Сам Джоэл уверяет, что останавливаться не планирует: «Мой интерес к установлению рекордов в ближайшее время не снизится!».
Американец, работающий в сфере страховых выплат, рассказывает, что открыл «уникальные возможности» своей бороды случайно.
Он сказал: «В ней случайно оказывается столько еды и других вещей, что я понял, что она действительно хорошо держит предметы. Мне стало интересно, а что будет, если я попробую держать в ней какие-нибудь предметы?».
И именно с этого эксперимента началась серия мировых рекордов.
Все вещи, которые Джоэл Страссер поместил в свою бороду ради рекордов:
7 июля в 2018 году - наибольшее количество зубочисток в бороде - 3500
21 ноября в 2019 году - наибольшее количество палочек для еды в бороде - 520
21 ноября в 2019 году - наибольшее количество гольф-ти в бороде - 607
14 марта в 2020 году – наибольшее количество вилок в бороде – 121 (позже этот рекорд был улучшен)
19 июня в 2020 году - наибольшее количество бумажных трубочек в бороде - 534
17 ноября в 2020 году — наибольшее количество бельевых прищепок на бороде — 359
31 декабря в 2020 году – наибольшее количество карандашей в бороде – 450 (позже этот рекорд был улучшен)
21 сентября в 2021 году - наибольшее количество карандашей в бороде - 456
17 ноября в 2021 году – наибольшее количество карандашей, вставленных в бороду за одну минуту – 59
18 июня в 2022 году - наибольшее количество палочек, вставленных в бороду за одну минуту - 86
5 ноября в 2022 году - наибольшее количество вилок в бороде - 126
2 декабря в 2022 году - наибольшее количество елочных шариков в бороде - 710
18 февраля в 2023 году - наибольшее количество ватных палочек в бороде - 2470
4 октября в 2023 году – наибольшее количество палочек для еды, вставленных в бороду за одну минуту (команда из двух человек) – 104, Дэвид Раш и Гаррет Смит (оба США)
5 декабря в 2023 году - наибольшее количество трубочек для чистки в бороде - 1150
9 декабря в 2023 году – наибольшее количество конфетных палочек в бороде – 187 (позже этот рекорд был побит)
14 марта в 2024 году – наибольшее количество шампуров для барбекю в бороде – 600
16 декабря в 2024 году - наибольшее количество конфетных палочек в бороде - 200
30 августа в 2025 году - наибольшее количество свечей на бороде - 613
О своих достижениях Джоэл говорит с восхищением: «Это невероятное чувство! Побить рекорд Гиннеса никогда не надоедает. Получить сертификат, подтверждающий рекорд, тоже очень круто. Я никогда не думал, что добьюсь столь невероятных мировых рекордов».
Впрочем, за каждым рекордом стоит немало боли и терпения. Самыми сложными, по словам рекордсмена, оказались бельевые прищепки — волосы постоянно попадали в пружины и вырывались. Отдельным вызовом стали и конфетные палочки.
В этом году он планировал установить еще один праздничный рекорд с омелой, однако попытка провалилась из-за стоимости и качества растений.
Впрочем, Джоэл уже настроен на новую попытку: «Я перегруппируюсь и лучше спланирую все, чтобы наверняка побить рекорд с наибольшим количеством омелы в бороде на Рождество 2026!».
Истории с бородой Джоэла вдохновили и других рекордсменов. В частности, Аня Баннаш из США установила рекорд, разместив 711 гольф-ти в волосах, увидев пример Страссера.
Сам Джоэл признается, что такие моменты приносят не меньше радости, чем собственные победы: "Я был очень рад, когда она побила этот рекорд, было очень приятно видеть ее успех".
Кроме «бородатых» рекордов он пробует себя и в других дисциплинах — от марафона казино до дальности броска кукурузного мешочка.
Но самая большая награда для него — снова и снова видеть свое имя на страницах Книги рекордов Гиннеса: «Это воплощение детской мечты… Какая невероятная привилегия — быть на страницах такой знаковой книги рядом с столь много легендарными людьми!».
