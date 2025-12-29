Реклама

Серийный рекордсмен Джоэл Страссер из США снова и снова доказывает: его борода способна на большее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

45-летний отец четырех детей прославился благодаря своей густой бороде, в которую он умудряется вставлять тысячи самых неожиданных предметов – от зубочисток до вилок, карандашей и даже елочных украшений.

Сам Джоэл уверяет, что останавливаться не планирует: «Мой интерес к установлению рекордов в ближайшее время не снизится!».

Американец, работающий в сфере страховых выплат, рассказывает, что открыл «уникальные возможности» своей бороды случайно.

Он сказал: «В ней случайно оказывается столько еды и других вещей, что я понял, что она действительно хорошо держит предметы. Мне стало интересно, а что будет, если я попробую держать в ней какие-нибудь предметы?».

И именно с этого эксперимента началась серия мировых рекордов.

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

Все вещи, которые Джоэл Страссер поместил в свою бороду ради рекордов:

7 июля в 2018 году - наибольшее количество зубочисток в бороде - 3500

21 ноября в 2019 году - наибольшее количество палочек для еды в бороде - 520

21 ноября в 2019 году - наибольшее количество гольф-ти в бороде - 607

14 марта в 2020 году – наибольшее количество вилок в бороде – 121 (позже этот рекорд был улучшен)

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

19 июня в 2020 году - наибольшее количество бумажных трубочек в бороде - 534

17 ноября в 2020 году — наибольшее количество бельевых прищепок на бороде — 359

31 декабря в 2020 году – наибольшее количество карандашей в бороде – 450 (позже этот рекорд был улучшен)

21 сентября в 2021 году - наибольшее количество карандашей в бороде - 456

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

17 ноября в 2021 году – наибольшее количество карандашей, вставленных в бороду за одну минуту – 59

18 июня в 2022 году - наибольшее количество палочек, вставленных в бороду за одну минуту - 86

5 ноября в 2022 году - наибольшее количество вилок в бороде - 126

2 декабря в 2022 году - наибольшее количество елочных шариков в бороде - 710

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

18 февраля в 2023 году - наибольшее количество ватных палочек в бороде - 2470

4 октября в 2023 году – наибольшее количество палочек для еды, вставленных в бороду за одну минуту (команда из двух человек) – 104, Дэвид Раш и Гаррет Смит (оба США)

5 декабря в 2023 году - наибольшее количество трубочек для чистки в бороде - 1150

9 декабря в 2023 году – наибольшее количество конфетных палочек в бороде – 187 (позже этот рекорд был побит)

14 марта в 2024 году – наибольшее количество шампуров для барбекю в бороде – 600

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

16 декабря в 2024 году - наибольшее количество конфетных палочек в бороде - 200

30 августа в 2025 году - наибольшее количество свечей на бороде - 613

О своих достижениях Джоэл говорит с восхищением: «Это невероятное чувство! Побить рекорд Гиннеса никогда не надоедает. Получить сертификат, подтверждающий рекорд, тоже очень круто. Я никогда не думал, что добьюсь столь невероятных мировых рекордов».

Впрочем, за каждым рекордом стоит немало боли и терпения. Самыми сложными, по словам рекордсмена, оказались бельевые прищепки — волосы постоянно попадали в пружины и вырывались. Отдельным вызовом стали и конфетные палочки.

В этом году он планировал установить еще один праздничный рекорд с омелой, однако попытка провалилась из-за стоимости и качества растений.

Впрочем, Джоэл уже настроен на новую попытку: «Я перегруппируюсь и лучше спланирую все, чтобы наверняка побить рекорд с наибольшим количеством омелы в бороде на Рождество 2026!».

Джоэл Страссер / © Guinness World Records

Истории с бородой Джоэла вдохновили и других рекордсменов. В частности, Аня Баннаш из США установила рекорд, разместив 711 гольф-ти в волосах, увидев пример Страссера.

Сам Джоэл признается, что такие моменты приносят не меньше радости, чем собственные победы: "Я был очень рад, когда она побила этот рекорд, было очень приятно видеть ее успех".

Кроме «бородатых» рекордов он пробует себя и в других дисциплинах — от марафона казино до дальности броска кукурузного мешочка.

Но самая большая награда для него — снова и снова видеть свое имя на страницах Книги рекордов Гиннеса: «Это воплощение детской мечты… Какая невероятная привилегия — быть на страницах такой знаковой книги рядом с столь много легендарными людьми!».

