Мужчина ошеломил похудением на 148 кг и пожаловался на новую проблему: фото до и после

Американец удивительно изменился, похудев на 148 кг, что составляет 65 процентов его первоначальной массы тела.

Об этом пишет mirror.co.uk.

В 2017 году Джефф Питерс весил более 227 кг. Но после того как стал свидетелем смерти друга и пережил личные проблемы, он решил внести изменения в свою жизнь.

Джефф Питерс до похудения / Фото: mirror.co.uk

Путь Джеффа к похудению начался с низкоуглеводной диеты, тяжелой атлетики и езды на велосипеде, которые помогли ему сбросить 68 кг.

Однако он столкнулся с последствиями диеты для здоровья и решил сделать операцию на желудке, чтобы еще больше контролировать свое питание. Сейчас он весит 79 кг и потребляет около 2000 калорий в день.

Джефф после похудения / Фото: mirror.co.uk

38-летний Джефф сказал: "Я был большим всю свою жизнь. На самом деле сейчас я меньше, чем был в третьем классе — моя куртка из начальной школы теперь на два размера больше. Мой самый тяжелый вес был намного больше 227 кг. Потом я увидел, как умер один из моих лучших друзей — он был на два года старше меня и весил чуть больше — но наблюдая за этим, я действительно захотел внести изменения. Все это подтолкнуло меня к тому, чтобы вернуть свою жизнь", - поделился он, имея в виду, что его отец заболел, а его брак распался в 2020 году, что побудило его начать путь к похудению..

Джефф до похудения / Фото: mirror.co.uk

Несмотря на потрясающую потерю веса, у Джефа осталась дряблая кожа, которая, по оценкам, весит до 18 кг. Это вызвало проблемы со здоровьем, такие как проблемы с осанкой и позвоночником, раздражение кожи, инфекции и нервный срыв.

Он сказал: "Ежедневно нужен постоянный уход и процедуры, чтобы поддерживать ее в чистоте и здоровье, в частности, отпускаемые по рецепту кремы для предотвращения экземы и повреждения кожи".

Чтобы завершить свою трансформацию, Джеффу нужны средства для хирургического удаления лишней кожи, которые врачи считают необходимым с медицинской точки зрения, но не полностью покрываются страховкой.

Напомним, женщина после похудения удалила 2 кг лишней кожи из живота и сохранила ее как сувенир. Она рассказала о процессе и о том, что хочет сделать.

Читайте также: