Мужчина ошеломил превращением прицепа для перевозки лошадей в дом – фото

Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в уютный дом с одной спальней и теперь сдает его в аренду.

Об этом пишет Mirror.

24-летний Джейми Дафф купил подержанный прицеп за 4 тысячи евро. После десяти месяцев ремонта стоимостью 21 000 евро крошечный дом, расположенный всего в 30 минутах езды от Дублина, Ирландия, может похвастаться ванной комнатой, кухней, баром, спальней и гостиной. На территории есть джакузи, место для костра и барбекю. И несмотря на небольшой размер, Джейми сдает его в аренду на Airbnb по цене от 140 до 200 евро за ночь.

Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в дом / Фото: Jamie Duff/SWNS

Джейми, работающий графическим дизайнером, сказал: "Когда мы впервые получили его, это был вполне пригодный для использования коневоз — он имел перегородки для лошадей и мог перевозить четырех животных. В нем была крошечная жилая площадь, но она была устаревшей. Мне просто пришлось все вырвать и начать с нуля. Я разместил ванную внутри грузовика. В общем, все обошлось мне в 25 000 евро, и я очень горжусь результатом".

Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в дом / Фото: Jamie Duff/SWNS

Джейми Дафф / Фото: Jamie Duff/SWNS

Джейми сказал, что удивился популярностью этого уникального арендованного дома, сказав: "Честно говоря, я был поражен количеством людей, которые в нем останавливаются. Он был очень загружен. Он может вместить до четырех человек".

Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в дом / Фото: Jamie Duff/SWNS

В ноябре в 2023 году мужчина купил еще один фургон за 4000 евро и сейчас ремонтирует его.

"У меня план похож на первый, но я хочу бросить себе больше вызовов", – сказал он. "Я хочу сделать это в другом стиле, чтобы когда люди приходят на Airbnb, у них был выбор из двух разных стилей. Ремонт проходит хорошо. Я начал ремонт только в январе, так что нам еще есть над чем работать. Надеюсь, что завершу его до июля 2024 года".

Напомним, женщина превратила сарай в уютный дом. Там есть кухня, двуспальная кровать и много места для хранения вещей.

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